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    八德楓樹腳公園進化成旗艦型全齡遊戲場 預計明年底完工

    市長鄭文燦今天出席「楓樹腳公園景觀改善工程設計說明會」時說，自他上任後「公園改造」成為重要工作項目之一。（記者陳恩惠攝）

    市長鄭文燦今天出席「楓樹腳公園景觀改善工程設計說明會」時說，自他上任後「公園改造」成為重要工作項目之一。（記者陳恩惠攝）

    2021/09/02 20:49

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市政府近年積極推動「旗艦型共融式公園計畫」，位於八德區介壽路二段楓樹腳公園是座占地3.5公頃的都會公園，前身為國防部軍備局，為完善公園設施，市府廣納地方居民意見後，投入6500萬元預算，重新規劃以「燦爛的童年時光」為主題、「融合當地多元文化」為基調進行公園大改造，預計明年3、4月招標開工、年底完工，打造一座從老人到兒童、全年齡層都愛玩的共融式公園，將與同時期完工的大湳森林公園並列為八德區2大特色公園。

    市長鄭文燦今天出席「楓樹腳公園景觀改善工程設計說明會」時說，自他上任後「公園改造」成為重要工作項目之一，推動樂齡、生態、森林等許多新型態公園，目標是13行政區每處公園皆成為各具特色、遊戲豐富、有挑戰性、貼近自然和設施完整，同時也保持安全性的主題式公園，不但讓兒童可以回到公園，連長者、中壯年人及青少年也愛來，公園不再只是平坦步道或綠樹成蔭，而是加入有高低落差、景觀、森林意象、生態池及裝置藝術等特色的全齡式共融公園。

    鄭表示，新的楓樹腳公園規劃有草坡、涵洞、攀爬木架與跳樁、獵人小屋及礫石坑的兒童谷丘攀爬遊戲場，有垂直攀爬的長頸鹿遊戲塔、彩色彈跳網、溜滑梯、登山模擬訓練、高空滑索道、多功能鞦韆場、高架景觀步道的少年森林冒險遊戲場，還有粼粼水景區、雨水花園散步道、景觀農園及銀青健身樂活區等公共設施，同時保留公園與住宅邊界植栽緩衝帶，將易吵鬧的籃球場調整活動位置，維持居住品質。

    另外，公園入口旁將新建總工程費約7224萬元、樓地板面積約508坪、規劃招收2歲班2班32人、3至5歲班4班120人共6班152人的大型「楓樹腳幼兒園」，預計2023年完工，讓更寮腳地區的年輕爸媽有新的入學選擇，幼兒園的學童也能就近在公園進行戶外教學。

    市府工務局景觀工程科長邱建豪（右）說明，重新打造的楓樹腳公園規畫情形。（記者陳恩惠攝）

    市府工務局景觀工程科長邱建豪（右）說明，重新打造的楓樹腳公園規畫情形。（記者陳恩惠攝）

    市長鄭文燦（左六）今天出席「楓樹腳公園景觀改善工程設計說明會」，立委趙正宇（左五）、市議員呂林小鳳、蔡永芳、八德區長邱瑞朝及公務、教育局等人員也一同與會。（記者陳恩惠攝）

    市長鄭文燦（左六）今天出席「楓樹腳公園景觀改善工程設計說明會」，立委趙正宇（左五）、市議員呂林小鳳、蔡永芳、八德區長邱瑞朝及公務、教育局等人員也一同與會。（記者陳恩惠攝）

    市長鄭文燦（右）聽取拿著長頸鹿遊戲塔模型設計師的簡報。（記者陳恩惠攝）

    市長鄭文燦（右）聽取拿著長頸鹿遊戲塔模型設計師的簡報。（記者陳恩惠攝）

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