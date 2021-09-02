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    「媽媽噴出高高的水柱」！小二國文「第一課」驚呆網友

    有網友今（2日）貼出小學二年級「第一課」內容，當中出現1句「媽媽噴出高高的水柱」讓網友詫異。（圖取自臉書粉絲專頁「脫北者冰狼」）

    有網友今（2日）貼出小學二年級「第一課」內容，當中出現1句「媽媽噴出高高的水柱」讓網友詫異。（圖取自臉書粉絲專頁「脫北者冰狼」）

    2021/09/02 19:33

    〔即時新聞／綜合報導〕昨（1日）開學，許多高中、國中、小學生重回校園，有網友今（2日）貼出小學二年級「第一課」內容，當中出現1句「媽媽噴出高高的水柱」，網友驚呼「開校車了嗎？」

    臉書粉絲專頁「脫北者冰狼」貼出小學聯絡簿，上頭印有國語「第一課」課文的7個句子，分別為「天空藍藍」、「第一次跟世界打招呼」、「你也試一試」、「水柱高又高」、「我吸飽氣」、「我跟媽媽向前游」、「媽媽噴出高高的水柱」；每句話旁印有「照樣造句」例句，讓學生熟悉相關句型。

    網友驚見「媽媽噴出高高的水柱」，對此感到相當訝異，紛紛留言直呼「是不是在偷開車？」、「拜託，別光PO文不給番號啊」、「我在安親班的白板上看到一樣的句子，也是很黑人問號」、「媽媽會水之呼吸也要告訴你！？」、「原來SOD都是真的」、「我安全帶繫好了，開車吧」；也有網友認為，這句話旁邊的例句「廚師烤出香香的耳環」也很怪異。

    不過，這篇課文其實是作者以擬人手法，寫出「虎鯨」母子遨遊海洋世界的經歷，融入海洋教育與家庭教育，期盼學生能從文本中讀出主角成功嘗試新事物的喜悅感受，同時練習造詞與「照樣造句」。

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