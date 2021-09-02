中秋節第三波加班機出爐 明起開放訂位

中秋連續假期，各航空公司加大機型飛航澎湖航線。（記者劉禹慶攝，本報合成）

2021/09/02 18:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣本土武漢疫〈新冠狀病毒病〉爆發以來，澎湖空運出現機票之亂。民航局為因應離島民眾中秋節返鄉過節及旅遊需求，宣布針對金門、澎湖航線，規劃第三波加班機，自9月3日上午9時統一開放訂位。

交通部民航局表示，由於離島機票逢年過節都是一票難求，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，旅客訂票日起3日內應完成開票，提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。並以航空旅運需求較大的澎湖、金門等離島航線為疏運重點。 比照春節等連續假期於機票上加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制。

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澎湖縣政府旅遊處表示，為使空運資源作最有效之利用，訂位後應於航空公司規定期限內完成開票，以確保自身權益，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

另外旅遊處也呼籲民眾外出旅遊或返鄉應儘早規劃行程，提前訂位，請民眾逕洽立榮、華信航空公司全球資訊網、app或超商ibon及電話語音訂位購票。如訂不到機位可先逕洽各航空公司官網或語音專線候補訂位。縣府將視各航空公司訂位情形，持續請民航局協調各航空公司增開加班機。也歡迎民眾加入旅遊處FB，以利取得相關交通資訊。

中秋連續假期，各航空公司加大機型飛航澎湖航線。（記者劉禹慶攝）

澎湖中秋節第三波加班機出爐，民眾請把握機會。（記者劉禹慶攝）

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