為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中秋節第三波加班機出爐 明起開放訂位

    中秋連續假期，各航空公司加大機型飛航澎湖航線。（記者劉禹慶攝，本報合成）

    中秋連續假期，各航空公司加大機型飛航澎湖航線。（記者劉禹慶攝，本報合成）

    2021/09/02 18:19

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣本土武漢疫〈新冠狀病毒病〉爆發以來，澎湖空運出現機票之亂。民航局為因應離島民眾中秋節返鄉過節及旅遊需求，宣布針對金門、澎湖航線，規劃第三波加班機，自9月3日上午9時統一開放訂位。

    交通部民航局表示，由於離島機票逢年過節都是一票難求，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，旅客訂票日起3日內應完成開票，提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。並以航空旅運需求較大的澎湖、金門等離島航線為疏運重點。 比照春節等連續假期於機票上加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制。

    澎湖縣政府旅遊處表示，為使空運資源作最有效之利用，訂位後應於航空公司規定期限內完成開票，以確保自身權益，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

    另外旅遊處也呼籲民眾外出旅遊或返鄉應儘早規劃行程，提前訂位，請民眾逕洽立榮、華信航空公司全球資訊網、app或超商ibon及電話語音訂位購票。如訂不到機位可先逕洽各航空公司官網或語音專線候補訂位。縣府將視各航空公司訂位情形，持續請民航局協調各航空公司增開加班機。也歡迎民眾加入旅遊處FB，以利取得相關交通資訊。

    中秋連續假期，各航空公司加大機型飛航澎湖航線。（記者劉禹慶攝）

    中秋連續假期，各航空公司加大機型飛航澎湖航線。（記者劉禹慶攝）

    澎湖中秋節第三波加班機出爐，民眾請把握機會。（記者劉禹慶攝）

    澎湖中秋節第三波加班機出爐，民眾請把握機會。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中秋連假 高鐵可售座位數升至8成 9/4開放訂票
    2021/09/02 09:49

    中秋連假 高鐵可售座位數升至8成 9/4開放訂票
    中秋連假》高公局預判：國5這6時段易塞車
    2021/09/01 11:16

    中秋連假》高公局預判：國5這6時段易塞車

    親愛的！今年中秋我帶了一頭豬回家
    中秋連假不推公共運輸優惠 公總：國慶連假也未規劃優惠
    2021/09/01 10:38

    中秋連假不推公共運輸優惠 公總：國慶連假也未規劃優惠
    公總：截至8/25 中秋連假客運預售票仍有9成空位
    2021/08/31 13:57

    公總：截至8/25 中秋連假客運預售票仍有9成空位

    後疫情置產最佳解 海景公園景觀宅
    「瘋中秋」推優惠搶商機 高雄各大飯店中秋雙十驚喜連連
    2021/08/29 09:22

    「瘋中秋」推優惠搶商機 高雄各大飯店中秋雙十驚喜連連
    中秋連假第2波離島加班機位 下週一開放訂位
    2021/08/26 16:25

    中秋連假第2波離島加班機位 下週一開放訂位
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播