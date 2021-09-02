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    2021周大觀抗癌圓夢助學金 台南7位生命勇士獲獎

    2021周大觀抗癌圓夢助學金，今天台南頒獎典禮，市長黃偉哲（後排左2）、副市長戴謙（後排右1）共同出席勉勵得獎者。（圖由南市教育局提供）

    2021周大觀抗癌圓夢助學金，今天台南頒獎典禮，市長黃偉哲（後排左2）、副市長戴謙（後排右1）共同出席勉勵得獎者。（圖由南市教育局提供）

    2021/09/02 20:38

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕活著，就是勝利！2021周大觀抗癌圓夢助學金台南頒獎典禮，今（2）日在市府永華市政中心舉行，共有7位抗癌勇士獲獎，在市長黃偉哲、副市長戴謙見證下，周大觀基金會頒發獎金，鼓勵其抗癌精神及家人無私的陪伴與付出，同時祝福孩子們勇敢與病魔對抗。

    今年台南得獎學生，包含慈幼工商王嘉鳳、南光高中王斌、新化高中陳威樺、後甲國中嚴浩軒、南梓國小李允柔、學甲幼兒園陳妍亘、艾的佳幼兒園賴宥竣。他們都面臨著人生的巨大挑戰，也都有一段奮鬥歷程，足為台南學子的榜樣。

    這群生命鬥士，有的寄情於烘培，傳達生命的意志力，在烘培競賽中屢創佳績，甚至義賣送愛至國外；有的立志成為社工師，希望透過自身的抗癌經驗，能夠鼓勵更多癌症病患；也有人憑毅力騎越9公里單車之旅、完成高空拖曳傘體驗，享受挑戰人生，就算遇上重大挫折也不放棄的精神，展現出生命韌性，讓人敬佩及動容。

    今天頒獎典禮，還包括周大觀文教基金會創辦人周進華、董事長郭盈蘭董，以及教育局副局長王崑源及獲獎者學校師長都出席觀禮，共同為得獎勇士加油打氣。

    南市教育局表示，抗癌鬥士都是年輕學子們相當好的借鏡，將透過校園巡迴分享方式，讓學生們進一步了解每個人都有不同的經驗跟挫折，並透過這些抗癌鬥士的故事，鼓舞同學珍惜生命，帶動校園對生命的尊重與關懷，讓知福感恩成為生命、生活的一部分。

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