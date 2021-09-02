擔心和王齊麟同框被出征？ 柯文哲：有那麼嚴重嗎

被問王齊麟先前和他視訊遭出征，是否擔心兩人同框又被做文章？柯文哲只回：「有那麼嚴重嗎？」（記者方賓照攝）

2021/09/02 18:38

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府今天在台北體育館舉辦「台北市110年運動有功團體及人員表揚典禮」，市長柯文哲親自頒獎，包括東京奧運優秀選手鄧宇成、唐嘉鴻、黃筱雯、文姿云等人都出席，不過，羽球選手王齊麟另有行程未能出席，柯文哲被媒體堵訪問到，王齊麟先前和他視訊遭出征，是否是擔心兩人同框又被做文章？對此，柯文哲僅回：「有那麼嚴重嗎？」

王齊麟先前在臉書貼出與金牌搭檔李洋以及台北市長柯文哲的視訊畫面，廣大網友群起砲轟柯文哲，但王齊麟事後在臉書回應，「無論是總統、市長或長官的祝福和接見，我們都很感激，大家或許有不同的政治立場和喜好，但我們只是單純的運動員，接受到任何長官的祝賀我們都心存感激，也希望大家不要放大我們原本只是很簡單的分享。」

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而北市府為了對東京奧運台北市參賽選手及教練表示感激與敬意，感謝他們在運動場上努力不懈與無私奉獻，今年度表揚典禮增設「2020東京奧運優秀選手及教練獎」，另頒發感謝狀、獎勵金及慰問金。

「台北市110年運動有功團體及人員表揚典禮」共頒發傑出運動選手獎、優秀運動教練獎、績優體育團體及個人獎、運動推手奬、推動運動性別平等獎、2020東京奧運優秀選手與教練獎及終身成就獎等7個獎項，共計46名獲獎者。

台北市體育局說，今年由現任全國運動會台北市女子網球隊陳南教練獲頒終身成就獎，陳南持續教導網球已逾50載，目前仍在球場上持續訓練工作，帶領台北市中山國小網球隊獲得教育盃超過30年的冠軍，還培養出一位亞洲從來沒有過的世界青少年網球球王楊宗樺。

台北市長柯文哲頒贈終身成就獎給陳南（右）。（記者方賓照攝）

台北市體育局舉行「臺北市110年運動有功團體及人員表揚典禮」，圖為台北市參賽東奧選手。（記者方賓照攝）

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