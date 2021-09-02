聯亞未過EUA仍不考慮打其他疫苗？ 何美鄉分析原因

已施打第二劑聯亞疫苗的中研院生醫所兼任研究員何美鄉（見圖）表示，她沒有打算要去施打其他品牌的疫苗，並解釋原因。（資料照）

2021/09/02 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕聯亞生技的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗因中和抗體效價偏低，未達緊急使用授權（EUA）標準。對此，已施打第二劑聯亞疫苗的中研院生醫所兼任研究員何美鄉表示，她沒有打算要去施打其他品牌的疫苗，並解釋原因。

何美鄉今（2）日在臉書發文表示，她所參與臨床測試的聯亞疫苗，未被台灣食藥署給予授權緊急製造使用。她也因此被各界關心催促去施打其他疫苗，然而，她沒打算去施打其他疫苗。

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何美鄉表示，以她的醫學專業判斷，聯亞疫苗所刺激的抗體反應，雖沒有達標EUA所預設的標準，但並不表示就是一個無效的疫苗。此外，現階段台灣疫苗仍短缺，她當然不會去湊熱鬧搶疫苗，何況現在的台灣仍如同「一個安全的防疫泡泡」。

何美鄉指出，如果施打其他疫苗，她就不再是聯亞疫苗的有效受試案例；而只要再等兩個月，就可以提供施打第二劑後6個月的抗體效價資訊，對於準備要去執行第三期臨床試驗的聯亞，這些資訊有一定的重要性。

何美鄉表示，在國際驚濤駭浪的疫情衝擊下，台灣對她就如同諾亞方舟，一切仍可按照個人選擇有計畫性的進行。她表示，雖抱著感恩之情，她也不會無視於島內其他人主觀上對幸運感的落差。

最後，何美鄉表示，等到要打第三劑時，她的選擇就是，「屆時有什麼疫苗，我就施打什麼疫苗」，但也許願，「可以再給我一劑聯亞，或其他蛋白質次單位疫苗嗎？」

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