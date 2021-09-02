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    北市公車「連班」嚴重 交通局：9月底完成改善

    為避免公車連班的情形，台北市公共運輸處將透過車輛平衡間距系統、改善優化MPMS系統等措施，預計9月底完成。（公運處提供）

    為避免公車連班的情形，台北市公共運輸處將透過車輛平衡間距系統、改善優化MPMS系統等措施，預計9月底完成。（公運處提供）

    2021/09/02 19:15

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市近300條公車路線配合開學恢復正常班次，但同一路公車同時進站好幾輛的「連班」問題，遭公車族詬病已久，307、幹線公車等一級服務水準的路線，尖峰時段出現連班頻率超過8成。台北市公共運輸處邀公車業者提出3大改善措施，一發現連班時會自動發訊，提醒駕駛保持班距，預計9月底完成，減少乘客因連班而久等。

    5月疫情爆發前，公車日運量約126萬人次，但公車族常發現，同一路公車會同時一次進站2、3輛，先前就有網友指出，在台北車站附近看到4班307公車連在一起，戲稱307是「都會傳說」。

    公運處科長郭建辰指出，連班定義為1分鐘同時有2輛以上同一路線公車出現，原因眾多，包括乘客上下車頻繁、停等紅綠燈、車流過多，或是新手駕駛開比較慢，讓開車經驗豐富的後面一輛公車駕駛給追上。

    公運處3月調查發現，以班距4分鐘、一級服務水準的公車路線，尖峰時段連班情形出現頻率高達81％，但班距20分鐘、次級服務水準的公車路線，連班出現頻率僅1％。為避免「連班」情形，公運處上月26日邀公車業者、學者專家舉辦座談會，商討改善措施。

    郭建辰說，將利用車輛平衡間距系統，並搭配調度員監看MPMS（多路線監控）系統，觀察前後公車的距離，以前要靠人工發簡訊給駕駛，9月底優化系統後，系統會自動監測判讀，自動發簡訊提醒駕駛，維持前後車班距。

    公運處副處長尚錦堂補充，簡訊發送後會有聲音與燈光提示，駕駛就可放慢行車速度，目前也請公車業者檢視各路線折返處，闢設「休息站點」，像是找有廁所的地方，當系統提醒連班時，駕駛可以停車解決生理需求，稍作休息拉開班距。他強調，透過系統改善與站點設置，解決不合理的連班情形。

    郭建辰說，系統改善預計9月底完成，將調控行車班距，消除「連班」不好觀感，也能提供各公車業者調整出車班表的參考，維持班距穩定且準時的目標，讓乘客不會因為連班情形，在公車站久等。

    為避免公車連班的情形，台北市公共運輸處將透過車輛平衡間距系統、改善優化MPMS系統等措施，預計9月底完成。（公運處提供）

    為避免公車連班的情形，台北市公共運輸處將透過車輛平衡間距系統、改善優化MPMS系統等措施，預計9月底完成。（公運處提供）

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