台東專勤隊稽查越南小吃店 查獲近4公斤可疑肉製品

查獲肉品來源不明的越南火腿7包及泰式月亮蝦餅1包，重量達3.74公斤，封緘送驗是否帶有非洲豬瘟病毒。（台東專勤隊提供）

2021/09/02 19:20

〔記者黃明堂／台東報導〕移民署南區事務大隊台東縣專勤隊接獲情資，台東市某個越南小吃店販售可疑肉製品，今天經會同台東縣動物防疫所、衛生局、刑事警察大隊及台東分局等單位聯合稽查，當場查獲肉品來源不明的越南火腿及泰式月亮蝦餅1批，總重3.74公斤，由台東縣動物防疫所封緘送驗。

負責人阿草（化名）說，這些肉製品都是朋友介紹，試賣後顧客反應不錯，於是透過通訊軟體訂貨，這次訂了20包越南火腿，其中13包已經油炸販售給顧客吃了。

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業者無法提供進貨單，包裝上無產地、成分、製造日期及製造商等標示，越南火腿甚至僅以越南文寫著美味可口，不含防腐劑。稽查人員封緘交由台東縣動物防疫所送往屏東科技大學檢驗，專勤隊也持續向上溯源追查供貨廠商。

台東縣專勤隊隊長黃志明呼籲，新住民及移工朋友不要購買來路不明或標示不清的豬肉製品，也勿在網路上透過郵寄或快遞訂購境外豬肉製品或月餅等。若輸入未經檢疫合格的豬肉製品，可依「動物傳染病防治條例」規定，處7年以下有期徒刑，並得併科新台幣300萬元以下罰金。中秋節將至，移民署將持續配合相關單位，加強派員至餐廳、雜貨商行等處所宣導稽查，共同維護台灣農畜產品安全及國人健康。

移民署台東縣專勤隊等單位聯合稽查越南小吃店。（台東專勤隊提供）

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