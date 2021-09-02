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    塞車有解！投151乙線完工通車 溪頭「任督二脈」也通了

    南投縣鹿谷鄉投151乙線相當寬敞、筆直，完工通車後，將為地方觀光注入一股新活力。（記者謝介裕攝）

    南投縣鹿谷鄉投151乙線相當寬敞、筆直，完工通車後，將為地方觀光注入一股新活力。（記者謝介裕攝）

    2021/09/02 17:14

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷鄉投151乙線道路拓寬改善工程，今日正式完工通車，宛若打通溪頭風景區對外交通的任督二脈，不但假日塞車情況可獲改善，連帶也為濁水溪線4鄉鎮的經濟及觀光發展，挹注一股新力量、新希望。

    此道路拓寬核定補助總經費為1.3億元，拓寬原來的靖山農路（開基地王廟線）提升為縣道151乙線，起點由鹿谷鄉中正路2段開始，連接至139線仁愛路上，再從瑞田村接139線，連接至國道3號道路，全長1473公尺，路寬也由原先3.1至4公尺拓寬為9公尺，於去年5月開始施工，如今完工啟用，鄉親莫不抱著辦喜事的心情，迎接該路的誕生。

    今在熱鬧的醒獅團鑼鼓聲中，揭開通車典禮序幕後，縣長林明溱隨即帶領地方仕紳持香祈福、剪綵，祈求一切平安、順利，包括立委許淑華、鄉長邱如平、縣議員吳瑞芳、蔡孟娥、游顥、黃東灝、簡賜勝、鹿谷代表會主席林智鴻，及公路總局南投工務段副段長鄭安順等各級民代及貴賓，也都到場共襄盛舉。

    林明溱指出，溪頭擁有豐富山林資源，更是避暑勝地，每逢假日車潮湧入常常導致對外要道延溪公路交通壅塞打結，嚴重影響在地鄉親生活交通，縣府才著手積極研議改善之道，從6年前提出規劃計畫，期間歷經路線變更、用地取得、經費爭取等階段，最後終獲公路總局支持，列入生活圈道路改善計畫行列，如願讓此拓寬工程完成。

    投151乙線道路除了能疏解151線溪頭假日壅塞車潮，還能連結投139線及台16線，打通鹿谷、集集、水里、信義等濁水溪線4鄉鎮觀光動線，讓遊客可從溪頭一路暢遊到信義東埔溫泉區、玉山國家公園、日月潭等景點，進而達到繁榮地方的目的。

    南投縣長林明溱（右2）等人，持香祈求投151乙線通車平安。（記者謝介裕攝）

    南投縣長林明溱（右2）等人，持香祈求投151乙線通車平安。（記者謝介裕攝）

    南投縣長林明溱（右4）等人，在投151乙線通車典禮中進行剪綵情形。（記者謝介裕攝）

    南投縣長林明溱（右4）等人，在投151乙線通車典禮中進行剪綵情形。（記者謝介裕攝）

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