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    首頁　>　生活

    照片超有愛！小一姊姊一個吻 讓第一天上幼兒園的弟弟破涕為笑

    溫泉國小幼兒園新生江小弟昨天到校哭哭啼啼，讀國小一年級的親姊姊一下課，跑來彎腰捧弟弟的臉一親，就讓弟弟破涕為笑。（溫泉國小提供）

    溫泉國小幼兒園新生江小弟昨天到校哭哭啼啼，讀國小一年級的親姊姊一下課，跑來彎腰捧弟弟的臉一親，就讓弟弟破涕為笑。（溫泉國小提供）

    2021/09/02 15:56

    〔記者黃明堂／台東報導〕一張照片超有愛！昨天是開學日，卑南鄉溫泉國小幼兒園一位新生原本淚眼婆娑，就讀國小一年級的姊姊見狀，給弟弟輕輕的一個吻，就讓他開心的笑了。

    昨天開學日，基於防疫，家長不能進校園，卑南鄉溫泉國小幼兒園不少新生來到陌生環境感到焦慮，哭著找媽媽，教室裡不時傳出小朋友的哭泣聲。

    媽媽進不了校園，姊姊的安慰成了定心丸！校長温上德在臉書分享幼兒園主任拍到一張照片，一名姊姊下課時遇見正哭啼的弟弟，趕緊上前一吻安慰弟弟。

    溫上德說，今年幼兒園共有15位新生，因跟媽媽分離，不適應新環境，有幾位一直哭哭啼啼。老師帶他們逛校園，才逐漸平復情緒，唯獨江小弟還哭個不停。正好下課鐘響，國小教室跑出一名小女生，彎下腰，雙手捧著弟弟的臉頰親吻，眼眶還在掉淚的弟弟，馬上轉為笑容，開心地和老師進入教室。

    原來，這位是江小弟弟的親姊姊，她在幼兒園讀了3年，今年進入國小就讀一年級。她很熟悉校園環境，也知道剛入學的新生會哭，看到弟弟在哭，下課就跑來安慰。

    這對小姊弟的阿嬤說，姊弟在家感情很好，姊姊念過溫泉國小幼兒園，比較熟悉環境，看到姊姊已經懂事會照顧弟弟，她很開心。

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