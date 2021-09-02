彰化最美校樹、最多老樹 全部都在溪州鄉

溪州國小師生樹（左圖）與三條國小的「百榕」（右圖）都獲選為「最美校樹」。（記者顏宏駿攝）

2021/09/02 17:32

〔記者顏宏駿／彰化報導〕你知道彰化縣擁有最多「最美校樹」的鄉鎮在哪裡嗎？福田樹木保育基金會每年舉辦「最美校樹」選拔，溪州鄉三條國小校門口的「百榕」於2016年首度獲獎，日前溪州國小內的「師生樹」也獲獎，如果加入最多老樹的南州國小，溪州鄉的國小堪稱是「最美校樹」的匯集地。

溪州國小的「師生樹」，其實是號稱老師的百年老樟樹，旁邊依偎著小一號的羅漢松，兩棵老樹緊鄰依偎著而生，猶如師長辛勤守護、指導孩子學習成長，因而被暱稱為「師生樹」，今年在「全國最美校樹」選拔活動中榮獲特優，校方將可獲贈5萬元老樹養護金獎勵，讓全校師生都十分雀躍高興。

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溪州國小校長鄭麗雅說，創校104年的溪州國小，創校之初就有大樟樹存在，羅漢松則在大樟樹樹冠下，歷經八七水災、韋恩颱風肆虐仍屹立不搖，兩樹自然結為一體，緊緊相依，最後2棵樹身型都呈現V字型生長，令眾人稱奇。

此外，也讓人聯想就像師生朝夕相處、晨昏與共一般，耳濡目染下也會在言行舉止各方面愈來愈相像，名為師生樹恰如其分，綠林好「漢」相得益「樟」，為校園老樹傳奇作了最好的註解。

同樣位於溪州鄉的三條國小，校門口有棵名為「百榕」的老榕樹，也被福田基金會選為「最美校樹」，該樹枝繁茂盛，外型宛如知名企業LOGO，也有「小國泰樹」之稱，獲獎不久，白沙屯媽祖從北港朝天宮進香回鑾時非常罕見地經過三條村，晚間還駐駕三條國小百榕樹下，成為媽祖與百榕結緣的一段佳話。

而溪州鄉最多老樹的校園首推南州國小，昔日台糖總公司設於溪州鄉，南州國小位於溪州糖廠園區，園區內多的是珍貴的百年老樹，而南州國小位置天獨厚，校園內有10多棵縣府列管的珍貴老樹，值得一提的是校園內有3棵百年老榕樹並立，分別名為「寬榕」、「糖榕」、「南榕」，3棵老樹見證了學校的創校史。

南州國小有3棵老榕樹。（記者顏宏駿攝）

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