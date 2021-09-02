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    敲碗已久！全球首間IKEA行動商店 進駐嘉市文化公園

    IKEA在嘉義市文化公園設置全球第一間貨櫃組合形式的行動商店。（記者王善嬿攝）

    IKEA在嘉義市文化公園設置全球第一間貨櫃組合形式的行動商店。（記者王善嬿攝）

    2021/09/02 15:26

    〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府為活化公園，以政府採購案辦理文化公園「服務設施提升招標案」，國際連鎖家具業者IKEA投標獲遴選，以7座貨櫃打造全球首間行動商店，本月8日下午3點，在文化公園諸羅印象牆前開幕，今天行動商店首度對外亮相，外觀形狀以六角板手為靈感排列，賣場面積約25坪、一共2層樓，規劃展示及下訂可購買上萬件商品，8日當天配合政府防疫，將採民眾領號碼牌預約進場方式。

    針對網友質疑公園商業化，市府建設處回應，希望能活化公園、讓公園有更多元功能服務民眾，然而考量方便管理以及與公園形象整體劃一，依據嘉義市公園管理自治條例，辦理文化公園的服務設施提升招標案，由IKEA得標，租期半年，且依據財稅局標準、租用面積約100坪等計算，每月租金3萬元。

    IKEA公關蔡宜穎表示，嘉義人敲碗已久，正好嘉義市政府有此招標案，而搭建全球IKEA第一座行動商店，採用貨櫃組合形式的店型，可方便移動到各城市、因應當地腹地做變化，也能進駐接近人潮聚集的商圈；行動商店依據嘉義消費者喜歡的收納商品、兒童商品，並推出嘉義限定商品。

    至於未來是否規劃到嘉市駐店，IKEA商務總監程耀毅表示，對全國各地都會找尋適合開店場地，因開店涉及面積、商品選擇，此次以行動商店來做嘗試，也很看好嘉義的市場。

    程耀毅說，因配合政府防疫，針對消費者消費動線有相當規劃，民眾可透過系統預約、依預約時間進場，現場都會安排人員協助消費者。

    IKEA在嘉義市文化公園設行動商店，1樓約18坪大。（記者王善嬿攝）

    IKEA在嘉義市文化公園設行動商店，1樓約18坪大。（記者王善嬿攝）

    店裡有人員供諮詢。（記者王善嬿攝）

    店裡有人員供諮詢。（記者王善嬿攝）

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