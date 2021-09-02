為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    疫情趨緩台灣設計展年底開辦 ？黃敏惠：朝此方向規劃

    嘉義城隍廟推出結合嘉義歷史文化及文創設計的人偶公仔，將作為推廣宗教特色的吉祥物。（記者王善嬿攝）

    嘉義城隍廟推出結合嘉義歷史文化及文創設計的人偶公仔，將作為推廣宗教特色的吉祥物。（記者王善嬿攝）

    2021/09/02 14:52

    〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市主辦「2021台灣設計展」原定10月登場，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情5月中旬爆發，市府隨後宣布延期舉辦，最近國內疫情趨緩，嘉義市長黃敏惠今出席記者會時表示，最近已跟經濟部磋商討論，如果疫情允許，希望在今年底跨到明年初舉辦台灣設計展，嘉義市已經準備好，市府團隊也在努力、民間力量也陸續展現，待與經濟部有共識、定案後會盡快公布。

    嘉邑城隍廟在城隍聖誕（農曆8月2日）前夕，依據嘉義早期因古城池形狀如桃形、別名為「桃城」等歷史文化，文創設計「樂桃城隍」活力公仔系列，Q版「城隍爺」、「范、謝將軍」及「樂桃」娃娃，今天首度亮相、萌樣討喜。

    黃敏惠表示，嘉義古名叫「桃城」，中央噴水池就是「桃仔尾」，城隍廟結合在地歷史人文，設計非常可愛的「樂桃城隍」活力公仔，展現城市的活力與熱情、讓神明變得更親近。

    黃敏惠說，台灣設計展因為疫情延期舉辦，最近正在與經濟部工業局磋商討論，希望疫情狀況允許，能在今年底舉辦；嘉義市已經準備好，市府團隊也很努力，如今嘉邑城隍廟等民間力量也陸續展現，今年雖受疫情衝擊，仍要用設計力與創意來改變。

    嘉邑城隍廟表示，「樂桃城隍」活力公仔其中粉紅「樂桃娃娃」外型以桃形為視覺主軸，頭部桃形點綴的紅磚紋代表嘉義城隍守護桃形古磚城池意象，身軀還顯示「嘉邑」標誌圖像，未來希望作為推展國際宗教特色觀光的吉祥物。

    嘉義市承辦2021台灣設計展，雖然延期舉行，嘉義城隍廟推出文創公仔，嘉義市長黃敏惠及城隍廟董事長賴永川為公仔揭幕。（記者王善嬿攝）

    嘉義市承辦2021台灣設計展，雖然延期舉行，嘉義城隍廟推出文創公仔，嘉義市長黃敏惠及城隍廟董事長賴永川為公仔揭幕。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疫情加上團隊互相掣肘？ 嘉市主辦台灣設計展舉棋不定
    2021/07/05 23:45

    疫情加上團隊互相掣肘？ 嘉市主辦台灣設計展舉棋不定
    2021台灣設計展 10月嘉義市登場
    2021/04/28 19:11

    2021台灣設計展 10月嘉義市登場

    後疫情置產最佳解 海景公園景觀宅
    煙火、燈會、設計展...史哲：大港開唱結束 高雄不落幕
    2021/03/29 11:00

    煙火、燈會、設計展...史哲：大港開唱結束 高雄不落幕
    2022年「台灣設計展」將在高雄舉辦 陳其邁：感謝肯定高雄
    2021/03/16 15:17

    2022年「台灣設計展」將在高雄舉辦 陳其邁：感謝肯定高雄

    桃園新站前雙捷3房 地段「鈔」有價
    議員對預算有「異」見 嘉市明年投入5705萬辦台灣設計展
    2020/12/07 19:50

    議員對預算有「異」見 嘉市明年投入5705萬辦台灣設計展
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播