疫情趨緩台灣設計展年底開辦 ？黃敏惠：朝此方向規劃

嘉義城隍廟推出結合嘉義歷史文化及文創設計的人偶公仔，將作為推廣宗教特色的吉祥物。（記者王善嬿攝）

2021/09/02 14:52

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市主辦「2021台灣設計展」原定10月登場，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情5月中旬爆發，市府隨後宣布延期舉辦，最近國內疫情趨緩，嘉義市長黃敏惠今出席記者會時表示，最近已跟經濟部磋商討論，如果疫情允許，希望在今年底跨到明年初舉辦台灣設計展，嘉義市已經準備好，市府團隊也在努力、民間力量也陸續展現，待與經濟部有共識、定案後會盡快公布。

嘉邑城隍廟在城隍聖誕（農曆8月2日）前夕，依據嘉義早期因古城池形狀如桃形、別名為「桃城」等歷史文化，文創設計「樂桃城隍」活力公仔系列，Q版「城隍爺」、「范、謝將軍」及「樂桃」娃娃，今天首度亮相、萌樣討喜。

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黃敏惠表示，嘉義古名叫「桃城」，中央噴水池就是「桃仔尾」，城隍廟結合在地歷史人文，設計非常可愛的「樂桃城隍」活力公仔，展現城市的活力與熱情、讓神明變得更親近。

黃敏惠說，台灣設計展因為疫情延期舉辦，最近正在與經濟部工業局磋商討論，希望疫情狀況允許，能在今年底舉辦；嘉義市已經準備好，市府團隊也很努力，如今嘉邑城隍廟等民間力量也陸續展現，今年雖受疫情衝擊，仍要用設計力與創意來改變。

嘉邑城隍廟表示，「樂桃城隍」活力公仔其中粉紅「樂桃娃娃」外型以桃形為視覺主軸，頭部桃形點綴的紅磚紋代表嘉義城隍守護桃形古磚城池意象，身軀還顯示「嘉邑」標誌圖像，未來希望作為推展國際宗教特色觀光的吉祥物。

嘉義市承辦2021台灣設計展，雖然延期舉行，嘉義城隍廟推出文創公仔，嘉義市長黃敏惠及城隍廟董事長賴永川為公仔揭幕。（記者王善嬿攝）

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