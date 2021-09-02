林園圖書館老照片展 重現三寸金蓮、在地首位蛙人排長

日治昭和6年的結婚照，是展出年代最久遠的老照片。（圖：林園圖書館提供）

2021/09/02 13:46

〔記者洪臣宏／高雄報導〕〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市圖林園分館即日起展覽120幅1991年前的林園地區老照片，最久遠的是日治時期的結婚照，也有三寸金蓮的大陳義胞，還有林園首位中尉蛙人排長英姿；泛黃老照片勾起長輩回憶，也希望讓年輕人更認識自己的故鄉。

林園圖書館主任李文娟走訪社區及在地耆老，歷經數月努力，共有23名林園人提供198張照片，甄選出120張展出，展到10月16日止；因應疫情，林園數位機會中心將120張老照片製作成電子書，同步放在高市圖官網公告網頁。

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中華民國退休警察人員協會總會常務理事劉昭陽提供了28張老照片，數量最多。劉昭陽的父親劉枝盛是林園百歲人瑞，其中有多張照片，就是劉枝盛60多年前在林園農會任職時的老照片。劉昭陽也提供了多張60多年前學生時期上體育課的老照片，還有堂弟劉武雄在陸戰隊99師當中尉蛙人排長的照片。

這次年代最久遠的，為張簡林粉的家族長輩結婚照，拍攝時間為日治昭和6年（1931年），照片中的婦女長輩都穿著傳統大襟衫及盤髮，小女生一律是耳上3分的清湯掛麵髮型，小男孩一律平頭。

「力行新村」是全台第三大聚落的大陳義胞社區，理事長王小林8歲時隨父母親來台，他提供了20多張珍藏多年的老照片，村子裏有多位纏小腳的阿婆現雖己不在人世，但留下珍貴身影。他的太太張冬香則從櫥櫃中翻找出了5張66年前撤退來台，家人搭船時佩戴的布製名牌供展示。

喜歡搜集老照片的張簡子敬，10多年前在市集上看到3張民國60年代小朋友上學及放學時的老照片，立即購入珍藏。那時侯的林園沿海路尚未拓寬，馬路兩旁都還是木麻黃樹，有些小朋友還是打赤腳上學。張簡子敬還提供了一本1980年林園鄉公所出版的「林園鄉政簡介」，這本書連高市圖也沒有典藏。

劉武雄民國50年間擔任陸戰隊99師中尉蛙人排長英姿。（圖：林園圖書館提供）

林園圖書館主任李文娟（中）奔走開辦老照片展，獲得鄉親響應。（記者洪臣宏攝）

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