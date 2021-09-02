為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    林園圖書館老照片展 重現三寸金蓮、在地首位蛙人排長

    日治昭和6年的結婚照，是展出年代最久遠的老照片。（圖：林園圖書館提供）

    日治昭和6年的結婚照，是展出年代最久遠的老照片。（圖：林園圖書館提供）

    2021/09/02 13:46

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市圖林園分館即日起展覽120幅1991年前的林園地區老照片，最久遠的是日治時期的結婚照，也有三寸金蓮的大陳義胞，還有林園首位中尉蛙人排長英姿；泛黃老照片勾起長輩回憶，也希望讓年輕人更認識自己的故鄉。

    林園圖書館主任李文娟走訪社區及在地耆老，歷經數月努力，共有23名林園人提供198張照片，甄選出120張展出，展到10月16日止；因應疫情，林園數位機會中心將120張老照片製作成電子書，同步放在高市圖官網公告網頁。

    中華民國退休警察人員協會總會常務理事劉昭陽提供了28張老照片，數量最多。劉昭陽的父親劉枝盛是林園百歲人瑞，其中有多張照片，就是劉枝盛60多年前在林園農會任職時的老照片。劉昭陽也提供了多張60多年前學生時期上體育課的老照片，還有堂弟劉武雄在陸戰隊99師當中尉蛙人排長的照片。

    這次年代最久遠的，為張簡林粉的家族長輩結婚照，拍攝時間為日治昭和6年（1931年），照片中的婦女長輩都穿著傳統大襟衫及盤髮，小女生一律是耳上3分的清湯掛麵髮型，小男孩一律平頭。

    「力行新村」是全台第三大聚落的大陳義胞社區，理事長王小林8歲時隨父母親來台，他提供了20多張珍藏多年的老照片，村子裏有多位纏小腳的阿婆現雖己不在人世，但留下珍貴身影。他的太太張冬香則從櫥櫃中翻找出了5張66年前撤退來台，家人搭船時佩戴的布製名牌供展示。

    喜歡搜集老照片的張簡子敬，10多年前在市集上看到3張民國60年代小朋友上學及放學時的老照片，立即購入珍藏。那時侯的林園沿海路尚未拓寬，馬路兩旁都還是木麻黃樹，有些小朋友還是打赤腳上學。張簡子敬還提供了一本1980年林園鄉公所出版的「林園鄉政簡介」，這本書連高市圖也沒有典藏。

    劉武雄民國50年間擔任陸戰隊99師中尉蛙人排長英姿。（圖：林園圖書館提供）

    劉武雄民國50年間擔任陸戰隊99師中尉蛙人排長英姿。（圖：林園圖書館提供）

    林園圖書館主任李文娟（中）奔走開辦老照片展，獲得鄉親響應。（記者洪臣宏攝）

    林園圖書館主任李文娟（中）奔走開辦老照片展，獲得鄉親響應。（記者洪臣宏攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「想念台中」照片徵集！ 審計新村、柳川、逢甲夜市人氣高
    2021/08/18 13:13

    「想念台中」照片徵集！ 審計新村、柳川、逢甲夜市人氣高
    太平山小火車載檜木下山 羅東林管處資料庫珍貴畫面首曝光
    2021/07/12 18:12

    太平山小火車載檜木下山 羅東林管處資料庫珍貴畫面首曝光

    親愛的！今年中秋我帶了一頭豬回家
    老照片弄丟！研究生喊告求償 雄女：盼面談
    2020/11/19 17:32

    老照片弄丟！研究生喊告求償 雄女：盼面談
    1970前的高雄長什麼樣？ 募集老照片活動起跑
    2019/11/02 09:56

    1970前的高雄長什麼樣？ 募集老照片活動起跑

    後疫情置產最佳解 海景公園景觀宅
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播