網紅景點牡丹「高士神社」重新開放 盼遊客尊重部落生活

網紅景點牡丹「高士神社」重新開放。（記者蔡宗憲攝）

2021/09/02 13:07

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島近年爆紅的網紅景點牡丹高士神社，上月20日因為遊客脫序行徑關閉，部落經過討論整備，1日起重新開放，也特別約法三章，希望到訪遊客配合，尊重當地居民生活。

重新開放的高士神社，要求遊客必須「進入社區務必全程配戴口罩」、「請勿進入住宅區並隨意拍照」、「按照停車動線行駛，並停入指定的停車格」，此外，必須進行實聯制QR CODE，化妝室也必須酌收清潔費。

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部落居民表示，神社公園近年受到遊客歡迎，本來遊客只是到周邊拍照散步，但少數人卻胡亂將車輛開到住宅區，甚至對著居民住家亂拍，今年疫情仍處於高峰，陌生的遊客進入長輩居多的部落，對於醫療不足的偏遠地區是一大風險，希望重新開放後，遊客能守規定。

高士社區發展協會表示，降級後遊客增加許多，重新開放後會派人宣導戴好口罩，保持社交距離，請遊客不要進入部落生活區，否則隨時可能再關閉神社公園，保障當地居民生活權益及防疫安全。

「希望遊客一起守護部落的風景及防疫！」牡丹鄉鄉長潘壯志指出，之前沒戴口罩的遊客及亂停的車輛，確實傷害到部落好意開放參訪的好意，這次也尊重部落關閉後重新開放，呼籲遊客珍惜得來不易的降級解封。

網紅景點牡丹「高士神社」重新開放。（記者蔡宗憲攝）

網紅景點牡丹「高士神社」重新開放。（記者蔡宗憲攝）

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