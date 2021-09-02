BNT插隊讓大學生先打？綠委：沒有插隊 讓每個人都有機會排隊

台灣民間購買BNT疫苗今到貨93劑。（記者姚介修攝）

2021/09/02 12:28

〔記者簡惠茹／台北報導〕BNT疫苗施打順序遭質疑「插隊」讓大學生先打，日前爭取18到20歲同步優先接種的民進黨英系立委對此表示，沒有插隊，而是讓每個人都有機會排隊，「提高全民覆蓋率，各年齡層無缺口」，這是之前的訴求考量與主張。

民進黨英系立委日前爭取18到20歲同步優先預約接種BNT疫苗，正國會立委也爭取讓大學生和研究生在開學前打到疫苗；指揮中心後續宣布開放12到17歲對象造冊接種後，其餘優先讓18到22歲對象登記意願和預約。

請繼續往下閱讀...

民進黨英系立委羅致政今天也強調，沒有插隊，而是讓每個人都有機會排隊，「提高全民覆蓋率，各年齡層無缺口」，這是之前他們訴求的考量與主張。

羅致政指出，針對疫苗接種的政策，AZ、莫德納、高端都是依循長幼有序、照年齡由上往下施打，AZ最新一輪已開放到23歲以上預約，民眾只要「不挑疫苗」，23歲以上都可以打得到。

羅致政表示，但另一方面，12到17歲的青少年將造冊優先施打BNT，如此一來，如果未來BNT施打，仍照疫苗到貨的量長幼有序施，那18到22歲的青年人，又成為最後面的施打族群，永遠排在隊伍的最後面，不僅對他們不公平，甚至會造成不同年齡族群的接種缺口。

羅致政表示，如今指揮中心同意讓18到22歲優先預約施打BNT，所以連接由上往下打的AZ，全民沒一個漏掉，這也是我們當初訴求的目標，不分年齡只要不挑疫苗，沒有人會被遺漏或落後。

立法院民進黨團今天上午舉行記者會，會中民進黨團幹事長劉世芳也對此議題表示，民進黨記者會都說明的很清楚，有什麼疫苗就打什麼疫苗，按照指揮中心的規範施打，包含今天清晨抵台的BNT疫苗，台灣目前已經有AZ、Moderna和高端4種疫苗，指揮中心按照感染風險程度，以及依照年齡往下降施打，防止疫情擴散，也防止人流群聚。

劉世芳指出，BNT疫苗部分，12到17歲會透過學校系統造冊，18到22歲也會按照政委唐鳳設計的預約平台登記預約，不會有學生或非學生身分的差別。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法