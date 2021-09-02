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    北市12至17歲學生「集中接種」BNT疫苗 聯醫入校施打

    台積電、鴻海永齡、慈濟等企業及民間團體，共同捐贈首批輝瑞BNT疫苗在今早抵達桃園國際機場。（記者姚介修攝）

    台積電、鴻海永齡、慈濟等企業及民間團體，共同捐贈首批輝瑞BNT疫苗在今早抵達桃園國際機場。（記者姚介修攝）

    2021/09/02 12:07

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台積電、鴻海永齡、慈濟等企業及民間團體，共同捐贈首批輝瑞BNT疫苗在今早抵達桃園國際機場。台北市副市長蔡炳坤表示，北市12歲至17歲中學生採「校園集中接種」方式，由市府進行造冊，並安排市立聯合醫院7大院區協助入校園施打，相關執行細節及經費將於明日開會討論。

    台北市政府本週一召開防疫會議，討論疫苗後續接種、防疫紓困計畫等內容，會中同意12歲至17歲學生BNT疫苗接種，原則同意於校園集中接種，並配合中央補貼額度進行辦理，在校打疫苗的經費也會做規劃。

    蔡炳坤指出，BNT疫苗今天抵達，大約1至2週後就能進行接種，中央已經規定安排中學生先施打，以提高校園安全性。BNT疫苗解凍後要以2至8度C的溫度運送到地方，效期28天、開瓶維持6小時，模式跟莫德納疫苗差不多，因此技術上沒問題。

    蔡炳坤說，12至17歲中學生約1、20萬人，採校園集中接種BNT疫苗是中央跟地方政府討論，避免學生外出，這是全國性共識，造冊也沒問題，會由市府教育局及衛生局進行相關作業。

    蔡炳坤表示，目前初步規劃安排由台北市立聯合醫院7大院區的醫護人員，進入校園專責疫苗接種作業，若人力不足也會協調北市其他醫療院所，同時協請校護幫忙，用最快安全的方式替學生打疫苗，由於BNT疫苗已經抵達，明天就會討論相關執行細節。

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