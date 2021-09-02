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    路燈不亮里民怨里長不關心 里長調監視器：2分鐘後就處理

    台中大里立仁里長被民眾投訴，只關心黨主席選舉，不理民眾反映路燈沒亮，鄭伯其拿出截圖自清，民眾離開2分鐘就立刻處理，向台電反映路燈沒亮。（記者陳建志翻攝）

    台中大里立仁里長被民眾投訴，只關心黨主席選舉，不理民眾反映路燈沒亮，鄭伯其拿出截圖自清，民眾離開2分鐘就立刻處理，向台電反映路燈沒亮。（記者陳建志翻攝）

    2021/09/02 12:02

    〔記者陳建志／台中報導〕台中大里一位民眾，昨晚接近7點時發現立新國小附近的路燈都沒亮，因當時正飄雨，昨天又剛好是開學日，擔心視線不佳路上學生發生意外，前往立仁里辦公室通報里長，質疑里長鄭伯其只顧講電話關心國民黨的黨主席選舉，不關心地方民眾需求；不過鄭伯其表示，當時正好講電話講到一半，但電話講完就立刻到里長和台電的群組反映路燈沒亮，絕沒有置之不理。

    該位民眾向本報投訴表示，昨晚大里區立仁里內的路燈都沒亮，碰上學生開學第一天，剛好又下雨道路昏暗，看到路上有許多放學步行的學生，擔心他們的安危，因此前往立仁里辦公處通報鄭伯其里長，沒想到里長只顧著講電話，忙國民黨的黨主席選舉，無視里民上門求助，質疑難道選舉優先於地方民眾需求？

    大里立仁里長鄭伯其表示，該位民眾昨晚接近7點時進來里辦公處，當時正好在講電話，至於是否和黨主席選舉有關則不願證實，強調因剛講一半，禮貌上不可能馬上掛掉，不過當時有揮手向這位民眾示意，表示會處理。

    鄭伯其並調出辦公室監視器，還有里長與台電的聯繫群組表示，該位民眾快7點時進里辦公處，前後停留不到1分鐘，離開里辦公處是6點57分，自己則是6點59分就在群組向台電反映「19甲地區路燈未亮，請速派人處理」，前後僅差2分鐘就處理，路燈也在約7點20分左右亮起，說他只顧講電話，不顧地方民眾需求有欠公允。

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