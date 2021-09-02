祖孫遊日月潭 拍照背景…驚見烏龜坐漂流木賞九蛙！

前日月潭遊艇公會理事長莊武源祖孫3人遊賞「九蛙疊像」時，意外發現水域另一端有隻烏龜坐著飄流木，十分逗趣。（圖由莊武源提供）

2021/09/02 10:48

〔記者謝介裕／南投報導〕日月潭─九蛙疊像」扇形環狀新觀景平台，今年7月對外開放後，立即成為日月潭觀光熱點，惟前遊艇公會理事長莊武源祖孫3人昨前來遊賞時，赫見1隻烏龜也坐在漂流木上，且還伸長了脖子，一副也與人一樣在賞景的模樣，十分逗趣，但卻也凸顯棄養及放生問題的嚴重性，不容漠視﹗

「九蛙疊像」原本的觀景平台，因過於老舊，且地基沉陷、塑膠木地板容易淹水濕滑發生意外，如今新的觀景平台以九蛙為圓心，在湖面上形成優美的圓弧，不但讓遊客可以從各種角度捕捉九蛙疊像之美，且多了格柵式地板止滑設計，也讓遊客安全更有保障。

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前日月潭艇公會理事長莊武源特別駕駛遊艇帶著妻子及就讀大學的孫子，一同前來遊賞─九蛙疊像」期間，其孫子與九蛙合照時，突然發現眼前水域有隻烏龜，竟然隨著漂流木而來，且表情十足，一下子低頭嬉水、一下子抬頭張望並伸長脖子，好像也是慕名道來的遊客，模樣可愛極了，此時其孫子突然冒出一句話：「日月潭是烏龜的家?」，卻讓其面有難色，不好回答。

莊武源說，日月潭到底有多少種類、數量的烏龜，連他身為漁民也無從得知，但可確定的是，與造成日月潭生態浩劫的魚虎、紅魔鬼等外來魚種一樣，只有兩種可能，不是被棄養就是被放生才流落至此。

南投縣政府農業處表示，棄養或放生僅一線之隔，基本上不易認定，但為加強查緝違規棄養或放生情形，目前已立法限制日月潭放生時間，侷哏於每年9月至11月，其餘時間申請均不予核准，假使民眾有發現棄養或放生違規情節，除縣府檢舉管道，也可直接向轄區派出所通報，以爭取查緝時效性，若確認個人或團體未依規定提出申請，將依違反南投縣放生保育自治條例，處10萬元以下罰鍰。

基本上，日月潭水域放生以奇力魚、總統魚等原生魚類為主，其他魚種會依申請案做評估，並嚴格控管放生案件，民眾如有放生需求，可於放生活動前15天，向縣府農業處林務保育科填寫申請資料、提出申請，以免受罰，進而為維護日月潭生態盡分心力。

前日月潭遊艇公會理事長莊武源祖孫3人遊賞「九蛙疊像」時，意外發現水域另一端有隻烏龜坐著飄流木，十分逗趣。（圖由莊武源提供）

前日月潭遊艇公會理事長莊武源孫子與背後的「九蛙疊像」合照，意外發現水域另一端有隻烏龜坐著飄流木，十分逗趣。（圖由莊武源提供）

前日月潭遊艇公會理事長莊武源（右）帶著妻子及孫子遊賞「九蛙疊像」時，意外發現水域另一端有隻烏龜坐著飄流木，十分逗趣。（圖由莊武源提供）

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