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    機師突破性感染 工會籲機組員長程班加嚴為14天居檢、打第三劑

    因國內機組員首度出現突破性感染案例，國籍航空機組員返台檢疫措施9月15日起加嚴。（資料照，長榮航空提供）

    因國內機組員首度出現突破性感染案例，國籍航空機組員返台檢疫措施9月15日起加嚴。（資料照，長榮航空提供）

    2021/09/02 10:20

    〔記者陳心瑜／台北報導〕國籍航空機組員返台檢疫措施9月15日起加嚴，桃園市機師職業工會回應，呼籲值勤外站且隔夜返台者，應比照一般旅客居家檢疫者14天、居檢未滿前不應派飛、維持定期監測抗體的措施，另呼籲盡速規劃機組員的第三劑疫苗。

    指揮中心昨公布武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）案16066為已施打兩劑疫苗國籍航空機師，感染Delta變異株，是對國內機組員首度出現突破性感染案例。

    機師工會表示，日前國內機組員首例「突破性感染」，工會感到震驚與高度不安，呼籲指揮中心在沒有更有效防止Delta變異株傳染的具體措施前（如施打第三劑疫苗等），應儘速宣布將長程航班（國外機場外站隔夜）的機組員，返台後居家檢疫天數比照一般旅客的14天規定。

    另外，工會也呼籲指揮中心宣布機組員日後14天檢疫期滿前，不應該提前結束居家檢疫再次派飛執勤，為防範Delta病毒在同機艙執勤機組員間感染、擴散。

    工會表示，今年6月17日已發文予指揮中心提醒，歐美多國機場外站因陸續解封或防疫措施降級或不再強制配戴口罩，當時並希望指揮中心能在機組員檢疫天數未滿期間「勿允許再度派飛執勤」，以降低染疫及機組員交叉感染風險。指揮中心回函，僅表示因已要求主管機關落實「外站零接觸」管理等措施，除非機組員往返於被列入重點高風險國家（不包含美國），否則指揮中心將維持機組員在檢疫天數未滿之前得以再次派飛執勤。因此，出現此次突破性感染的機師案例，工會認為此時是亡羊補牢的時刻。

    此外，工會更表示，指揮中心8月31日發函指示將「取消（機組員）每3個月定期監測抗體」的措施，在Delta病毒突破性感染案例傳出的當下，此一放鬆監測的舉措，恐怕將讓日後更無法實際追蹤、分析與推估已經施打疫苗者面對Delta病毒的保護效果，呼籲指揮中心維持目前機組員每3個月定期監測抗體的措施。

    工會指出，美國本土每十萬人之確診率已高於英國，被英國列為疫情高風險國家，機組員長班返台後列為檢疫14天對象，指揮中心卻指機組員檢疫5日、而居檢期間可再次派飛。

    工會表示，各種變異株病毒新一波疫情逐漸嚴重，希望指揮中心能加緊腳步，針對機組員第三劑疫苗等措施規劃與實際執行，唯有透過積極且科學的防疫措施，才能在防疫與經濟間取得平衡。

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