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    首批BNT疫苗抵台 慈濟執行長顏博文：感謝各界努力

    首批載運93.2萬劑輝瑞BNT疫苗的班機，於台灣時間9月2日上午7時抵達桃園中正機場，慈濟基金會執行長顏博文代表慈濟感謝各界支持。（慈濟基金會提供）

    首批載運93.2萬劑輝瑞BNT疫苗的班機，於台灣時間9月2日上午7時抵達桃園中正機場，慈濟基金會執行長顏博文代表慈濟感謝各界支持。（慈濟基金會提供）

    2021/09/02 09:52

    〔記者王錦義／花蓮報導〕由台積電、鴻海、慈濟基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，首批載運93.2萬劑，班機今天上午7點抵達桃園中正機場，衛福部長陳時中與慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、台積電慈善基金會董事長張淑芬，同時也代表鴻海永齡基金會一起前往接機。

    顏博文說，首先要感謝台積電及鴻海/永齡基金會兩位可敬的夥伴堅忍不拔的努力，感謝政府各級單位的協助，讓12-17歲的青年學子有機會施打疫苗，也感謝BNT原廠暨復星醫藥的慷慨促成提前交貨，感激不盡；很高興BNT首批疫苗在多方的共同努力之下終於抵達台灣了，慈濟基金會想藉這個機會對各界的努力表達誠摯的感恩之意。

    載運93.2萬劑輝瑞BNT疫苗的CV7962班機，是從盧森堡起飛，之後先抵達亞塞拜然，之後再於9月2日早上7點左右飛抵桃園機場第507機坪。

    顏博文也感恩許多企業領袖及慈濟會員的愛心支持，共同參與為保護台灣民眾健康生命安全的疫苗捐購，祈福台灣早日脫離疫情，恢復正常平安的生活。

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    首批載運93.2萬劑輝瑞BNT疫苗的班機，於台灣時間9月2日上午7時抵達桃園中正機場，慈濟基金會執行長顏博文代表慈濟感謝各界支持。（慈濟基金會提供）

    首批載運93.2萬劑輝瑞BNT疫苗的班機，於台灣時間9月2日上午7時抵達桃園中正機場，慈濟基金會執行長顏博文代表慈濟感謝各界支持。（慈濟基金會提供）

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