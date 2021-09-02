陶藝大師邱建清隱身峨眉台3線 「佳洛水」柴燒陶令人驚艷

以「佳洛水」系列作品享譽國際的藝術家邱建清，柴燒窯就坐落在新竹縣峨眉鄉台3線公路旁。（記者廖雪茹攝）

2021/09/02 09:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕以「佳洛水」系列作品享譽國際，曾多次獲得全國陶藝大獎「金鶯獎」榮譽的藝術家邱建清，柴燒窯就坐落在新竹縣峨眉鄉台3線公路旁，縣長楊文科賢伉儷聯袂拜訪，驚嘆大師的藝術創作，也期許疫情趨緩後，鼓勵有興趣的民眾預約參訪。

楊文科表示，今年5月文化局邀集新竹縣9位在地藝術家聯合展出，都是文化部與國立台灣工藝研究發展中心所認證的優秀工藝師，可惜當時正逢疫情升溫，沒讓鄉親有更多時間欣賞到精彩作品，他特地偕妻登門拜訪藝術家們；其中，藝術家邱建清與妻子許菊退休後在峨眉成立藝術空間，投入陶藝創作35年之久，也在2008年授證為第三屆台灣工藝之家。

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邱建清帶領眾人認識柴燒四方窯，以及創作經歷、靈感，其中「佳洛水」系列作品，以家鄉宜蘭海邊的海蝕地形，海蝕柱、海蝕平台等作為創作題材，展現鄉土情懷，曾受邀至法國、義大利、阿根廷展出、演講與示範教學，也多次獲得全國陶藝大獎「金鶯獎」榮譽。

楊文科對其陶製品再燒製後其外型、色澤、肌理如同經海蝕風化石頭，甚感驚訝。

文化局長李安妤表示，邱建清就小對美術感興趣，國中工藝課就展露天分，大學就讀師範大學工藝系，在台灣陶藝大師吳讓農的啟蒙與影響下，他循著老師的腳步，親炙泥與火的瞬息萬變；畢業後先後進入國、高中當科任教師，課餘時間仍致力於創作，也從事木雕等創作。兒子邱大弓遺傳藝術細胞，從事製琴和二胡演奏。

縣長楊文科驚嘆大師的藝術創作，也期許疫情趨緩後，鼓勵有興趣的民眾預約參訪。 （記者廖雪茹攝）

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