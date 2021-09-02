G奶正妹買內衣被說小 PO辣照怨店員硬塞B杯網歪樓

女網友當天穿這件上衣去買內衣，氣得說「我昨天穿這件去誒，到底哪裡像B」。（圖翻攝自爆怨公社）

2021/09/02 08:33

〔即時新聞／綜合報導〕昨日一名女網友上網抱怨，她去北市東區某店家買內衣，店員卻硬拿不合尺寸、太小的內衣給她穿，女網友不滿地說，該店員「一直一直一直一直說我奶小」，店家事後態度更讓她相當憤怒。

女網友在臉書社團「爆怨公社」表示，自己去東區某內衣專賣店，一進去就跟店員說「我平常百貨專櫃內衣都穿70G或H」，原PO說當天她穿BRA TOP罩杯式上衣前往購物，店員沒有量下圍，「捏了兩下BRA TOP的殼就說我只有B」，硬拿75B給她試穿，壓胸了才換75C，但還是太小。

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除了大小尺寸不合外，原PO有跟店員表示自己「是圓胸不能穿尖杯」，但店員還是拿尖杯無襯法式給她試穿，胸型不合就說她「了不起是B」，讓原PO氣炸，後續她聯絡官方，要求與當天櫃姐親自聯繫，結果對方完全否認有說過那些話，還辯稱歐規跟台灣不同。

原PO氣憤地說，「他們致歉的方式，是要我再去他們櫃上消費購物，不願意公開道歉」，讓她完全無法接受。

由於原PO除了文字抱怨外，還放上自己的內衣照，結果毫無意外地引發網友暴動，直呼「謝謝版主除了抱怨外，還不忘給男社友們福利！絕對是店員的問題」、「我可能要仔細研究研究...最近眼睛不好..」，不過也有不少女網友認真回覆「壓到變形，還看不出來..還賣內衣」、「胸部大的台灣女生，買內衣很辛苦。我也是H，買內衣靠運氣啊」。

女網友稱這是她的舊內衣，穿不下想要買新的，卻遭遇一肚子氣。（圖翻攝自爆怨公社）

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