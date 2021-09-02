09/02 各報重點新聞一覽

檢方曾在台東查緝到大麻田，數量餘700餘株，每個植株高達2公尺，可見氾濫程度。（記者吳政峰翻攝）

2021/09/02 06:37

自由時報

打擊大麻 列反毒首要

法務部鑑於國內年輕人沾觸新興毒品日增，以及近年「大麻染台」愈趨嚴重，訂出三大反毒新策略，今後凡查獲廿五歲以下涉毒者，一律對其廣篩六百餘種毒品，並把大麻列為首要打擊目標，以及鎖定盛行率、混用致死率高的MMA、喵喵與一粒眠三毒品，查獲涉毒者都要加驗上述四種毒。法務部強調，要痛打新興毒品及大麻犯罪，還給國人無毒家園。

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血壓低於130 心血管風險降26％

台大醫院參與跨國合作研究，歷時逾三年追蹤，發現中老年的華人將收縮血壓控制在一三○毫米汞柱以下，心血管風險下降二十六％，這項研究於今年歐洲心臟學會年會發表，並刊登於「新英格蘭醫學雜誌」期刊，根據研究結果，我國高血壓治療指引標準將下修。

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司法官辦案侵權 請求國賠將放寬

行政院決定放寬法官或檢察官侵害人民自由或權利時，民眾請求國家賠償的要件，修法明定司法官執行審判或追訴職務，受免職、撤職的懲戒處分確定，雖未達犯罪程度，但行為已侵害到人民自由或權利時，民眾就可請求國賠。行政院預定在今天的院會，通過由政務委員羅秉成經跨部會審查通過的「國家賠償法部分條文修正草案」。

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聯合報

勞長喊話 經長也表態 明年基本工資可望漲

勞動部九月將召開基本工資審議委員會，繼勞動部長許銘春先前表示，去年勞工已共體時艱，明年朝正向走，經濟部長王美花昨天也表態指出，主計總處預估今年經濟成長率達百分之五點八八，「基本工資說不能調，恐怕很難」；目前疫情變數未除，但勞動、經濟部兩首長罕見同聲表態，外界認為明年基本工資漲定了。

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世界氣象組織示警 天災半世紀增5倍 日奪百命

聯合國世界氣象組織一日指出，氣候變遷導致洪災與熱浪等天災數量在過去五十年來增加五倍，造成超過兩百萬人喪生，平均每天奪去一一五人的性命，總損失則高達三點六四兆美元（約台幣一百兆元）。

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中國時報

93萬劑BNT抵台 18至22歲也列優先名單 衛福部決策遭質疑！游盈隆痛批：施打對象朝令夕改 政府應道歉

首批93萬劑BNT疫苗預定在今（2）日清晨運抵台灣，經2周封緘檢驗，通過衛福部食藥署審查後，9月中旬啟動施打，預估下周另有91萬劑運抵台灣，這2波BNT疫苗將優先提供12至17歲學生，其次是18至22歲青年。疫苗接種策略再轉彎，雖然普受大學生歡迎，卻令30、40歲青壯年大失所望。中研院研究員何美鄉認為，衛福部是依據何原則做此調整，應該講清楚。台灣民意基金會董事長游盈隆則痛批政府朝令夕改、不負責任，「應公開道歉，請求人民原諒」。

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2金4銀6銅創史上最佳成績 讓台灣被看見！東奧英雄走紅毯 總統府開趴慶功

總統府「東京奧運英雄凱旋派對」昨下午登場，「麟洋配」王齊麟爆料，他在東奧第一場比賽輸球時曾淚灑球場。「台灣蝶王」王冠閎為粉絲送福利，在星光紅毯大秀腹肌，壓軸的舉重女神郭婞淳則希望大家持續支持選手，讓世界看見台灣。

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台大醫院參與跨國合作研究，發現血壓控制在130○毫米汞柱以下，心血管風險下降26％。（資料照）

行政院長蘇貞昌今天主持院會，將通過修正國賠法，放寬檢察官法官侵害人民權利請求國賠要件。（資料照）

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