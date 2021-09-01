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    今天開學很反常！小琉球迎王祭學校全放假 擬晚放寒假補課

    琉球的國中小今天與全國高國中小一同開學，在迎王科年很「反常」。（記者陳彥廷攝）

    琉球的國中小今天與全國高國中小一同開學，在迎王科年很「反常」。（記者陳彥廷攝）

    2021/09/01 23:26

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年是屏東沿海三鄉鎮東港、琉球及南州的「迎王平安祭典」大科年，而每逢大科年，琉球鄉都有全島國中小放假讓小朋友回家「逗鬧熱」的習慣，但今年因為遇上疫情，學校方面因在暑假時無法評估是否提早開學補課，因此今天「配合」全台灣國中小，一同於9月1日開學。

    屏東這三大迎王平安祭典每3年1科，每科大都會在秋冬季舉辦，在這三個迎王最後一天的「送王」儀式中，燒化祭典最重要的法器「王船」的場面壯觀，是最為人所熟知的畫面。

    琉球鄉的迎王祭典因為疫情關係，加上疫苖普及率仍不高，琉球三隆宮辛丑正科迎王平安祭典會於今年7月底擲筊獲得神明首肯，將迎王延至12月3日開始舉辦為期7天6交的民俗活動。

    琉球鄉因為屬於離島，習俗上全鄉都會參與迎王，連學童都不例外，島上4所國小1所國中皆因地制宜，每科都會在迎王期間放假，並改在暑假提早開學補課，但今年因為疫情升溫，連迎王祭典都確定延期，因此5所國中小在當時尚未有明確結論時，無法向教育處申請提早開學，因此今年「反常」的如期開學。

    其中一間學校指出，以往琉球的學校在迎王科年可說是全台灣國教體系最早開學的地方，這有其獨特的歷史及地方文化脈絡，不過，目前暑假已無法提早開學，但屆時迎王還是會讓小朋友放假，目前預計是要「晚放寒假」來補課。

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