BNT明天見！上海復星曬疫苗「登機照」 名嘴曝瓶身、盒裝外觀

復星醫藥在微博曬出疫苗登機照。（圖片截取自微博）

2021/09/01 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕由民間採購捐贈93.9萬劑BNT疫苗將於明天（2日）清晨抵達台灣，而上海復星醫藥下午也在微博官網貼出疫苗「登機照」。對此，名嘴黃暐瀚也表示，「與我之前掌握的看來差不多。」

上海復星醫藥下午在微博表示，「北京時間2021年9月1日，復星醫藥供應台灣地區的第一批mRNA新冠疫苗复必泰（即BNT162b2）從歐洲啟運，首批93.2萬劑，運往台灣地區桃園機場。這批疫苗由BioNTech工廠生產。」

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據悉，這批疫苗是由盧森堡貨運航空CV7962波音747-800型貨機搭載來台，原本預計今晚9點30分抵台，不過因為班機延誤，官方宣布將於明天上午7點30分抵達，屆時將由衛福部部長陳時中、台積電慈善基金會張淑芬及慈濟基金會等人都會親自到機坪迎接。另外，由於鴻海永齡基金會郭台銘還在檢疫隔離中，委請張淑芬代為到場接機。

這批疫苗瓶身上用簡體字寫著「新型冠狀病毒mRNA疫苗」，盒子上面則印著「復必泰、新型冠狀病毒mRNA疫苗、COVID-19 mRNA Vaccine、BioNTech FOSUN PHARMA 復星醫藥」。不過黃暐瀚強調，這是「德國疫苗」，其實大家不用有那麼多內心小劇場，「提升施打率，對抗疫情，讓大家早日恢復正常生活，才是正辦，台灣加油！」

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