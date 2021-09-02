93.2萬劑輝瑞BNT疫苗預計6:56抵台 陳時中、張淑芬等人迎接

輝瑞-BNT武肺疫苗。（美聯社檔案照）

2021/09/02 06:30

〔記者姚介修／桃園機場報導〕93.2萬劑輝瑞藥廠BNT疫苗早上午6點56分抵達桃園機場，抵達後直接停放507貨機坪卸貨，包括衛福部部長陳時中、台積電慈善基金會董事長張淑芬及慈濟慈善基金會執行長顏博文等人都會親自到機坪迎接，由於鴻海永齡基金會創辦人郭台銘還在檢疫隔離中，委請張淑芬代為到場接機，陳時中稍後在華儲召開記者會說明。

這次輝瑞BNT疫苗是由盧森堡國際貨運航空CV7962波音747-800型貨機搭載來台，該機原本預計抵台時間是昨天晚間9點30分，據說有特別原因，才延至今天上午抵台。疫苗抵台後，由經驗豐富的華儲通關。

請繼續往下閱讀...

今天BNT疫苗是新冠疫苗Covid-19疫苗第22次進口，台北關接獲報運進口德國產製BNT疫苗，疫苗已於9月2日凌晨零點26分，以C2（應審免驗）放行。

這次接機人員也非常盛大，包括衛福部長陳時中等3人、台積電慈善基金會張淑芬等7人、慈濟慈善基金會執行長顏博文等2人，最大陣仗是疾管署署長周志浩等15人，其他相關單位9人。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天在疫情記者會上指出，載運我國的第1批BNT武漢肺炎抵台後，最快本月中旬就能先提供給12歲到17歲的學生接種。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法