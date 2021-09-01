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    跟著聲音遊台南 台南第1本聲音地景探索書出版

    目目文創設計總監楊欽榮與團隊花費6年收集台南的聲音地景資料庫，再花2年設計出版《聲存指南》，帶民眾一起用聆聽聲音的方式，重新認識台南。（記者劉婉君攝）

    目目文創設計總監楊欽榮與團隊花費6年收集台南的聲音地景資料庫，再花2年設計出版《聲存指南》，帶民眾一起用聆聽聲音的方式，重新認識台南。（記者劉婉君攝）

    2021/09/01 21:16

    〔記者劉婉君／台南報導〕旅遊台南除了吃美食、看古蹟，目目文創最近將歷時6年收集的台南府城聲音地景資料庫，出版《聲存指南—屬於台南的第一本聲音地景探索書》，要帶民眾用聆聽聲音的方式，感受不一樣的台南魅力。

    目目文創設計總監楊欽榮表示，《聲存指南》是團隊自2015年至今收集的台南聲音地景成果，再經過2年設計才出版，主要範圍是府城歷史街區，從大馬路轉進巷弄，聆聽的聲音就可能有幾十年的生活樣貌變化感，例如老厝門窗的開關聲，就可能帶給我們穿梭時光隧道的錯覺。

    楊欽榮舉例許多台南特別的聲音，例如中西區清水寺前的枋溪，是昔日德慶溪的主要支流，如今被覆蓋在路面之下，唯有透過聲音，現代人才能感受到它的存在；中正路土地銀行挑高的騎樓，則像半開放式的音箱，讓機車和燕子飛翔的聲音有如立體聲，是屬於建築的聲音；還有林百貨裡的電梯可以聽到纜繩拉動的聲音也有別於現代化電梯。

    《聲存指南》全書604頁，除了簡單的歷史介紹，也說明當地可聽到的聲音，另外以圖表方式，呈現聲音的分貝、年份等，並附有1張聲音地景地圖，提供適合聆聽的時間，也方便民眾自行規劃跟著聲音探索台南的行程。部分聲音地景附上QR Code，讓民眾在實地走訪前，可以先了解，且因聲音會跟著城市脈絡一直變動或消失，QR Code內容也在半年後更新。

    楊欽榮說，由於有些聲音必須借助專業設備才能聽到，位在藍晒圖文創園區的目目文創，也提供設備租借及專人導覽的服務，4日上午11時在台南市美術館2樓I'M COFFEE也會有一場售票的新書分享會，盼能讓更多人從聲音地景的探索過程，重新認識這座城市。

    他也分享，5月3級疫情警戒前，假日傍晚在巷弄裡可以聽到打麻將伴隨炒菜的常民聲音，3級警戒期間，則多是看電視和小孩的聲音，居家生活聲音變得很豐富。

    目目文創設計總監楊欽榮與團隊花費6年收集台南的聲音地景資料庫，再花2年設計出版《聲存指南》，帶民眾一起用聆聽聲音的方式，重新認識台南。（記者劉婉君攝）

    目目文創設計總監楊欽榮與團隊花費6年收集台南的聲音地景資料庫，再花2年設計出版《聲存指南》，帶民眾一起用聆聽聲音的方式，重新認識台南。（記者劉婉君攝）

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