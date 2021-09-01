台中舊建國市場淪養蚊天堂 議員批改建計畫有聲無影

台中舊建國市場將改建立體停車場暨轉運中心，但市議員批計畫不動如山，市場淪養蚊天堂。（記者蘇金鳳攝）

2021/09/01 19:01

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中舊建國市場閒置已5年，市議員鄭功進今天在市議會質詢表示，交通局規劃台中大車站旗艦計畫中，在原址興建的立體停車場暨轉運中心，始終「有聽聲、看無影」，現場髒亂不堪，要求儘速動工，否則中央補助年底就要收回。

交通局表示，目前正進行細部設計階段，「基本設計」已於今年6月完成，預計於9月召開細部設計審查、10月底辦理工程招標，預計明年初開工。

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市議員鄭功進、林祈烽、施志昌今天在市議會總質詢表示，市府規劃在在舊建國市場原址大車站立體停車場及轉運中心的大型計畫，自民國2018年6月核定迄今，至今不動如山。

鄭功進強調，此計劃斥資12億元，中央前瞻補助3.96億元，若再不動工中央補助年底將會回收，到現在細部設計都還沒完成，淪為養蚊天堂。

交通局表示，「台中大車站計畫─立體停車場暨轉運中心新建工程」案規劃興闢地下3層立體停車場、地面層做轉運中心使用，並於2樓設置人工平台，工程預計於2022年初開工，提供汽車格519席、機車格1267席、自行車格121席及轉運中心大客車12席。

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