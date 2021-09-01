「熊好券」加碼方案綁定台北通 柯文哲：未來健康通行證也是

台北市長柯文哲出席防疫記者會。（台北市政府提供）

2021/09/01 18:40

〔記者楊心慧／台北報導〕行政院規劃發振興五倍券，台北市長柯文哲今天（1日）公布將推出「熊好券」加碼方案，利用台北通下載抽籤，裡面就有優惠券、振興券，行政成本低與方便度高，他也透露，將來會在台北通使用健康通行證，市政布局會朝這方面前進。

柯文哲在防疫記者會上說明，「熊好券」加碼方案需綁定台北通，目前下載88萬，但使用狀況要看每個人需求不同，他的話每天都會用，因為進駐場館都要實聯制，好處就是一掃就能夠整個資料是實名制紀錄。

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他說，振興要思考順便做產業轉型，去年的經驗，台北市長者38％用悠遊卡綁三倍券，因此要思考危機都是轉機，只有危機，人民才有改變動力。

柯文哲認為，針對數位落差的長者，其實大家都已習慣用敬老卡，會有另外一個計畫，是針對敬老卡與愛心卡的部分，靠卡就直接給錢，解決掉數位落差的問題，鼓勵大家用台北通。

柯文哲指出，振興券紙本缺點就是印出來要錢，也有偽造與找零問題，不管面額是200元還是1000元，很多攤都不想找零，收了振興券還要去銀行兌換，要發也是很大問題，數位化成本較低，也沒有偽造與找零問題。

柯文哲說，北市要搭配振興券，主張利用台北通下載抽籤，裡面就有優惠券、振興券，將來管理成本低，將公布網站讓業者下載QR Code，行政成本低與方便度高，希望利用此機會把台灣無現金交易往前推一步。

柯文哲也透露，將來會在台北通用健康通行證，市政布局會朝著這方面前進。

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