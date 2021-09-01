興趣異於常人！女友發現他「電腦裡的秘密」立刻分手

1名男子近日在臉書發文，稱「意外被女友發現電腦裡的秘密」，交往半年的女方發現他電腦硬碟中存有大量照片、影片後，果斷決定與男方分手。示意圖。（情境照）

2021/09/01 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕1名男子近日在臉書發文，稱「意外被女友發現電腦裡的秘密」，交往半年的女方發現他電腦硬碟中存有大量照片、影片，驚覺男友異於常人的興趣之後，果斷決定分手，男子想挽回卻發現完全聯繫不上女方。

男子在臉書社團「爆廢公社」表示，在一起6個月後，意外被女友發現電腦裡面存了大量的交通、環保檢舉資訊，包括照片、影片等等，女方當下認為兩人不適合，不喜歡男方的這種行為，果斷提出分手，男子心有委屈地強調「就真的看到違規就想檢舉」，但女方心意已決，分手後讓男方完全聯繫不上。

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男子直呼，「我真的不懂我做錯什麼了？我真的很愛我女友，我不是開玩笑的」，「我只是想幫助社會讓那些違規的人受到處罰有錯嗎？沒有讓違規的人受到一點處罰，怎麼知道自己錯了？」他也強調，「檢舉國道交通違規沒有獎金，檢舉亂丟垃圾的才有」，完全沒想到會被女友發現電腦裡的影音。

對此，許多網友無法同情男子遭遇，紛紛留言稱「女友應該是其中被你檢舉的一個」、「我覺得他可能有被檢舉過，很痛恨檢舉的人」、「台南蘇大媽再年輕幾歲，一定非常適合你」、「檢舉違規是正義，檢舉完還留著當紀念是變態」、「正義魔人巧遇正義達人，一個不喜違規者，一個不喜抓扒仔」、「可以上網徵求檢舉達人女伴，以檢舉為樂為前提交往結婚」。

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