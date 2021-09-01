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    北市+1！台電染疫孕婦1傳2 婆婆隔離期滿前採檢確診

    黃珊珊在防疫記者會說明今日台北市新增案例。（北市府提供）

    黃珊珊在防疫記者會說明今日台北市新增案例。（北市府提供）

    2021/09/01 17:02

    〔記者楊心慧／台北報導〕指揮中心今宣布本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增1例，該案例（案16110）為台北市60多歲女性。台北市副市長黃珊珊表示，該案為台電孕婦員工（案16001）的婆婆，8月19日時就被隔離，如今隔離時間到再度採檢發現確診，由於2週內都在隔離，無接觸史也無新增匡列，唯一就是採檢時搭防疫計程車，但司機有做好相關防護，目前也自主健康管理。

    黃珊珊在防疫記者會指出，在發現台電孕婦員工（案16001）確診後，全家包含個案先生、公公、婆婆都進行隔離，孕婦的婆婆和孩子是在家隔離，孕婦的先生和公公則在外面（防疫旅館）隔離，後來婆婆確診、孩子確診，全家共3人確診，但因這2週都在隔離，並無接觸史、也無新增匡列。

    黃珊珊說明，唯一有的是當天採檢有搭防疫計程車，但都有做好相關的防護，司機進行自主健康管理，目前沒有新的擴散狀況。

    黃珊珊提醒，現在社區裡面仍有隱形感染源，但不用緊張，把自己防護做好即可。

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