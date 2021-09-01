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    阿聯返國夫妻離境前又確診 桃市府公布中壢、龍潭多處足跡

    桃市府公布案16106、16107夫婦在中壢、龍潭的活動足跡。（市府提供）

    桃市府公布案16106、16107夫婦在中壢、龍潭的活動足跡。（市府提供）

    2021/09/01 16:49

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增1例本土個案，5例境外移入案例，桃園市新增3例境外移入個案，其中案16106、16107為一對7月20日自阿拉伯聯合大公國返國的夫妻，近日為了離境採檢陽性，二採又陰性，不過2人的Ct值皆大於30，傳染力較低，桃園市政府下午公布2人8月27至30日的足跡，請相關民眾注意。

    市府新聞處說明，這對夫婦長期於國外工作，2人在國外接種過疫苗，5月曾於杜拜確診，7月採檢陰性後返國，入境及檢疫期滿採檢皆為陰性，8月30日因工作關係需離境至醫院自費採檢呈陽性，Ct值皆為33；經市府衛生局再次安排採檢為陰性，評估可能屬於復陽個案，但市府仍進行高規格防疫，匡列相關接觸者共12人，其中8人居家隔離、4人自我健康監測；另案16108為居家檢疫期滿採檢確診，目前全市累計確診案例940人，目前居家隔離人數58人。

    新聞處長詹賀舜說明，案16106、16107公共場所足跡，曾於8月27日前往桃園市榮民服務處、墊腳石中壢旗艦店、星諾文創咖啡Senor Cafe、光南大批發中壢中山門市、三商巧福中壢三門市、金石堂書店中壢店；8月28日朝天椒麻辣鴛鴦火鍋店、中原商圈、路易莎咖啡龍潭北龍門市、龍潭觀光夜市。8月29日石門山登山步道，8月30日路易莎咖啡龍潭北龍門市、全聯龍潭中正門市等。

    民眾如曾出入上述場所，請於9月14日前進行自我健康監測；監測期間如有發燒、腹瀉、嗅味覺異常、上呼吸道等疑似症狀，請撥打1922或0800-033355專線通報；針對可傳染期的公共場所足跡，市府環境清潔稽查大隊也已完成消毒工作。

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