AZ疫苗通報51例血栓7死 指揮中心：通報率低於歐美

國際報告接種AZ或嬌生等腺病毒載體疫苗，可能出現罕見血栓併血小板低下症候群（TTS），中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前國內接種AZ疫苗後累計通報51例TTS，其中17例經專家會議審議確認為TTS，34例待專家審議。（指揮中心提供）

2021/09/01 16:39

〔記者林惠琴／台北報導〕國際報告接種AZ或嬌生等腺病毒載體疫苗，可能出現罕見血栓併血小板低下症候群（TTS），中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前國內接種AZ疫苗後累計通報51例TTS，其中17例經專家會議審議確認為TTS，34例待專家審議，其中7例死亡。目前通報率為每百萬劑7.4件，仍低於歐美每百萬劑10至20件。

莊人祥說明，截至8月25日的統計，目前累計有51件接種AZ疫苗後通報TTS，其中17案經專家會議審議確認，另有34案符合會議建議的個案定義而納入原則，但後續仍待專家會議審議判定。

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莊人祥指出，51例通報個案中，共22名男性、29名女性，年齡介於22歲到95歲之間，於接種疫苗後1天至51天發生，其中7例死亡。

莊人祥也提到，目前我國TTS通報率為每百萬劑7.4件，仍低於歐美每百萬劑10至20件，並以在相對較年輕族群、50或60歲以下的通報率較高。

TTS為已知接種腺病毒載體武漢肺炎疫苗後非常罕見的不良反應，但近期也有接種mRNA疫苗後發生TTS個案的報告發表。然而，在臨床上 個案TTS的診斷仍存在一定的臆測性與不確定性，國際間布萊頓合作組織（Brighton Collaboration）的TTS個案定義與國際血栓暨止血學會所發布的診斷治療指引皆尚為過渡期間指引（interim guidance）。

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