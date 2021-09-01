為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    AZ疫苗通報51例血栓7死 指揮中心：通報率低於歐美

    國際報告接種AZ或嬌生等腺病毒載體疫苗，可能出現罕見血栓併血小板低下症候群（TTS），中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前國內接種AZ疫苗後累計通報51例TTS，其中17例經專家會議審議確認為TTS，34例待專家審議。（指揮中心提供）

    國際報告接種AZ或嬌生等腺病毒載體疫苗，可能出現罕見血栓併血小板低下症候群（TTS），中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前國內接種AZ疫苗後累計通報51例TTS，其中17例經專家會議審議確認為TTS，34例待專家審議。（指揮中心提供）

    2021/09/01 16:39

    〔記者林惠琴／台北報導〕國際報告接種AZ或嬌生等腺病毒載體疫苗，可能出現罕見血栓併血小板低下症候群（TTS），中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前國內接種AZ疫苗後累計通報51例TTS，其中17例經專家會議審議確認為TTS，34例待專家審議，其中7例死亡。目前通報率為每百萬劑7.4件，仍低於歐美每百萬劑10至20件。

    莊人祥說明，截至8月25日的統計，目前累計有51件接種AZ疫苗後通報TTS，其中17案經專家會議審議確認，另有34案符合會議建議的個案定義而納入原則，但後續仍待專家會議審議判定。

    莊人祥指出，51例通報個案中，共22名男性、29名女性，年齡介於22歲到95歲之間，於接種疫苗後1天至51天發生，其中7例死亡。

    莊人祥也提到，目前我國TTS通報率為每百萬劑7.4件，仍低於歐美每百萬劑10至20件，並以在相對較年輕族群、50或60歲以下的通報率較高。

    TTS為已知接種腺病毒載體武漢肺炎疫苗後非常罕見的不良反應，但近期也有接種mRNA疫苗後發生TTS個案的報告發表。然而，在臨床上 個案TTS的診斷仍存在一定的臆測性與不確定性，國際間布萊頓合作組織（Brighton Collaboration）的TTS個案定義與國際血栓暨止血學會所發布的診斷治療指引皆尚為過渡期間指引（interim guidance）。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    嘉市疫苗造冊被質疑 黃敏惠反駁：根本竹篙鬥菜刀
    2021/09/01 16:01

    嘉市疫苗造冊被質疑 黃敏惠反駁：根本竹篙鬥菜刀
    AZ往下打到23歲 BNT預約18-22歲優先
    2021/09/01 15:58

    AZ往下打到23歲 BNT預約18-22歲優先

    全台唯一波灣富裕債
    疫苗明年預算100億 費鴻泰批：顯然沒要讓國人打第3劑
    2021/09/01 15:43

    疫苗明年預算100億 費鴻泰批：顯然沒要讓國人打第3劑
    與國際大廠談判中 陳時中：連第4劑疫苗都在積極準備
    2021/09/01 15:25

    與國際大廠談判中 陳時中：連第4劑疫苗都在積極準備

    寶璣攜手寶鴻堂 陀飛輪220周年紀念
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播