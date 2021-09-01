議員批中市府推卸海線鐵路高架化責任 交通局︰未遺忘海線建設

市議員要求中市府，對於鐵路高架化不要再堅持中央全部負擔。（記者蘇金鳳攝）

2021/09/01 16:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市鐵路高架化市府要中央全額負擔，市議員施志昌表示，台中火車站到豐原只要8分鐘，但到大甲卻要1小時，遺忘海線建設，市府雖送高架化計畫，卻要求中央全額負擔，看在在地鄉親的眼裡，就是不想做，只是應付了事。

交通局長葉昭甫表示，交通部鐵道局正在辦理「台鐵海線雙軌化（談文至追分）可行性研究技術服務」，市府仍持續爭取中央核定大台中山海環線計畫，計畫內容自始至終從未改變，並無議員所擔心的遺忘海線建設。在今年5月4日將修正報告書函報中央後，目前也依據交通部7月7日的審查意見修正報告書，修正完畢就會再送給中央審查。

請繼續往下閱讀...

葉照甫並強調，目前整個中部海線鐵路一共有大台中山海環線計畫、彰化市鐵路高架化及海線鐵路平面雙軌化等3項計畫，這些計畫後續的綜合規劃作業都是由鐵道局來負責。另外，考量地方財政能力有限且鐵路屬國有財產，未來營運及產權皆歸屬中央，所以將持續爭取比照台中都會區鐵路高架捷運化計畫，由中央專案全額補助興建。

市議員施志昌、鄭功進、林祈烽今天在市議會市政總質詢表示，現行海線鐵路搭乘耗費時間長，如台中火車站到大甲火車站一天僅有12班次，而到豐原火車站一天超過70班次。

另外到大甲火車站搭火車需要大約一個小時的時間，而到豐原火車站，搭火車最快只要8分鐘、最慢也只要20分鐘左右。很顯然的，市區到大甲開車只需要半小時，搭火車是2倍時間，但是到豐原，不僅班次多，跟開車時間也差不多，甚至搭火車更快，這也是一般民眾到大甲不會選擇搭火車的原因，除非未來有一日海線雙軌化與甲后線建好，才有可能增加火車班次以及縮短搭車時間。

施志昌表示，針對海線鐵路高架化，盧市府只想推給中央，不論是市長施政報告或是交通局所提供資料，都是要中央全額負擔。

施志昌表示，盧市府一再拖延，讓海線雙軌與高架的進度不斷推遲，致使中央先處理海線雙軌化的部分。而目前談文至追分雙軌化的部分，中央計畫將投入123億，目前正在做可行性研究期末階段，如果順利，111年就有機會獲得行政院核定，但最快也要10年後，也就是121年才會完工。

施志昌呼籲中市府，要合理地與中央討論負擔經費的比例，不論是中央負擔50%、75%甚至是90%，不管是嘉義、桃園與宜蘭的鐵路高架化或地下化都有地方負擔的比例。

尤其虧損都中央在虧，鐵路車站開發後的效益卻是由地方收割，但台中市政府一昧要中央全額付擔，看在海線鄉親的眼裡，都是覺得中市府不想做，只是送計畫了事，再把責任推給中央。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法