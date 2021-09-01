新北17萬國高中生入校接種疫苗 侯友宜：中央配發就能進行

侯友宜表示，新北境內的國高中生有逾17萬人，會按照中央的接種順序採入校施打方式。（擷取自侯友宜臉書）

2021/09/01 15:49

〔記者邱書昱／新北報導〕針對國高中生接種BNT疫苗，新北市長侯友宜今天表示，會按照中央順序採入校施打，符合的對象有17多萬名學生，待疫苗配發到就能進行接種。此外，由於18歲到22歲的大學生也同樣列入BNT疫苗施打對象，再度引起世代問題，新北市副市長劉和然強調，公平性及分配邏輯都要清楚，否則只會造成相對剝奪感。

侯友宜表示，新北境內的國高中生有17多萬名，會按照中央的接種順序，採入校施打方式，在接種前也會調查意願、替學生造冊及媒合相關醫療院所，現階段都已準備好，待中央配發疫苗就能進行。

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至於18歲到22歲大學生納入BNT疫苗接種，劉和然說，聽到消息心情有些複雜，一方面是國人施打疫苗的涵蓋率能提升，但是某些族群卻只能打特定疫苗，且30歲到40歲的族群又再次落空，難免會視為被放棄的一群。

劉和然認為，疫苗的公平性、分配邏輯都很重要，沒有做好就會有相對剝奪感，認為是黑箱作業，甚至聯想到政治操作，進而影響到中央的公信力，因此未來疫苗政策上，拜託中央要清楚思考、平等對待國人。

另外，有關鴻海集團創辦人郭台銘向BNT表達，預留明年3千萬劑疫苗額度給台灣，卻被中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為數量多了點。劉和然酸，現在核心問題就是疫苗不足、種類不夠多，民眾才會斤斤計較，疫苗採購不能再犯今年的錯誤，不光是第一、二劑要有著落，也要為第三劑疫苗做準備。

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