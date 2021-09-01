高官打特權疫苗爭議 陳時中：加速補全造冊讓全貌更清楚

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料照）

2021/09/01 15:51

〔記者邱芷柔／台北報導〕國民黨連日質疑「第二類」政府高官搶打特權疫苗，不過卻被發現，地方政府官員施打人數最多的前4名縣市，都是藍營執政，讓綠營直諷藍「迴力鏢打到自己人！」面對藍綠在「第二類」疫苗接種議題上交鋒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（1日）再說明，未來要加速將造冊人員補全，讓接種全貌更清楚。

藍營人士質疑疫苗接種第二類「政府高官」施打情形，不過卻發現，提報人數最多4縣市分別為彰化縣8238人、雲林縣5499人、南投縣4710人、嘉義市3842人，均為藍營執政縣市；對此民進黨立法院黨團今天上午召開記者會，認為藍營在炒作特權疫苗的同時，卻打到自己人；國民黨立法院黨團今天也召開記者會再反擊，向指揮中心喊話，要求公布「第2類、第7類到底有哪些人，不管哪個執政縣市，全部公布好不好？」

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面對媒體追問，陳時中今天在例行記者會上表示，被批評最多的「中央官員」其實打得不多，然而他公布造冊人數後卻引發相關疑慮，他進一步說明，近日民眾對第二類接種情形有疑慮，因此指揮中心以造冊名單來分析，希望讓民眾清楚第二類接種情形，公布後有民眾發現，第二類造冊人數與指揮中心每週公布各類別接種人數有些落差，主要是因為造冊呈報未完全。

陳時中說，接下來會要求地方政府，加速將造冊人員補全，此外過去地方政府呈報造冊人員，有的縣市只把有官職者列入，有的則將相關防疫人員或執行檢疫者如里、鄰長一併列入，因此統計上會有落差，未來會要求統一加總，讓接種全貌更清楚。

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