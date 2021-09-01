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    南投縣小一新生1校掛蛋 70校個位數

    南投市新豐國小一年級新生與校方設計的智慧鐘門開心合照。（記者謝介裕攝）

    南投市新豐國小一年級新生與校方設計的智慧鐘門開心合照。（記者謝介裕攝）

    2021/09/01 15:58

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣國中、小今上午開學並完成新生報到手續後，全縣小學一年級新生總共有多少人？有沒有招不到新生的學校？備受各界關注，南投縣政府說，縣內包括4所分校在內，總共有141間小學，小一新生合計3569人，較去年3284人增加285人，顯示縣府及各公所獎勵生育政策奏效，惟仍敵不過少子化浪潮，新生在9人個位數以下，計有71所，占了全縣小學的一半。

    縣府教育處進一步表示，鹿谷國小和雅分校是此次唯一新生掛零的學校，另3人以下的新生也有22所，分別是初鄉、港源、力行及力行國小翠巒分校等4校新生都是1人：千秋、瑞竹、永樂、內湖、郡坑、共和、南港及永昌國小富山分校等8校新生2人，以及桃源、土城、坪頂、秀峰、廣福、永興、豐丘、親愛、發祥、紅葉等10校新生3人。

    至於國中方面，全縣有32所國中，此次國中一年級新生共有2972人，較去年減少200人，因當時生育津貼尚未加碼，以致生育率不高，直至4年前，縣府提高生育津貼，將原先每胎5000元調整為第1胎1萬元、第2胎1萬5000元、第3胎2萬元、第4胎5萬元，以及5胎以上10萬元，最高的獎勵與原先差了20倍，此次小一新生人數較去年增加，也顯示獎勵「生產報國」的策略，已具有一定成效。

    縣府教育處指出，除了生育率以外，家長因就業遷戶口等因素，也會影響學生人數，但強調，對於留在南投就學的學生，該處一定會要求各校因材施教，做好學生基礎學習，並輔以科普、技職教育，強化學生未來升學或就業的競爭力。

    因防疫考量，南投縣許多國小未辦理迎新活動，並在警方護學專案下到校開學。（記者謝介裕攝）

    因防疫考量，南投縣許多國小未辦理迎新活動，並在警方護學專案下到校開學。（記者謝介裕攝）

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