定位綜合台製播新聞比例達50％ 中天亞洲台申設案下週續審

中天亞洲台申設案今天於NCC委員會審議。（資料照）

2021/09/01 15:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕中天電視申請設立「中天亞洲台」，國家通訊傳播委員會（NCC）今首次審議，最終決定續行審議，並要求中天下週派代表到會說明，釐清包括頻道定位、節目規劃等多項內容。

NCC今天召開第979次委員會，中天亞洲台申設也是討論案件之一，會後副主委兼發言人翁柏宗表示，此案經委員討論後，決定續行審議，並將通知中天公司下週到會陳述意見。

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翁柏宗說，中天亞洲台申設案剛經過外部審查程序，送到NCC委員會來審查，而委員會今天就中天亞洲台頻道定位、節目規劃、自律內控、財務人力等運作情形進行瞭解。

翁柏宗指出，中天亞洲台去申設去年8月送審，自詡為最靠近世界的華人綜合頻道，預計在MOD上架，頻道訂位是綜合台，規劃製播新聞比例為50%，人員編制總共20人，後續會請中天到會詳細說明。

此外，三立新聞台評鑑案也同樣於今天委員會進行審議，翁柏宗說，委員會今日決議續行審議，會請三立到會陳述意見，說明包括自律內控精進情形；獨立編審辦公室、事實查核系統、談話細節目專職編審等機制，運作前後的成效情形。

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