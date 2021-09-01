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    通了！仁愛鄉道投83線25K大崩塌提前搶通

    南投縣仁愛鄉鄉道投83線25K大崩塌，經連日搶修，今天已恢復雙向通行。（記者佟振國攝）

    南投縣仁愛鄉鄉道投83線25K大崩塌，經連日搶修，今天已恢復雙向通行。（記者佟振國攝）

    2021/09/01 14:50

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉鄉道投83線25K武界隧道口上方山壁，8月7日發生嚴重崩塌，大量土石阻斷法治村武界部落與萬豐村雙向交通，縣府原估計9月6日才能搶通，最近天氣較穩定且落石趨緩，搶修進度超前，今天已恢復雙向通車，但山壁土石尚未穩定，民眾仍需注意安全，也儘量避免夜間視線不良時通行。

    8月初的熱帶性低氣壓與西南氣流的連日豪大雨影響，造成仁愛鄉投83線25K武武界隧道口上方山壁崩塌，崩塌高度達250公尺，土石覆蓋路面長度達150公尺，縣府原先估計大約1個月即9月6日才能搶通。

    還好最近天氣較穩定，少有午後強降雨，山壁落石趨緩，加快包商搶修進度，現場施工人員表示，上週道路土石已完全清除，並在邊坡下方打設鋼軌樁與設置緩衝區，避免土石崩塌滑落又將路面阻斷，上個週休假日採定時單線通車，今天則是恢復雙向通行，武界、萬豐部落居民通行終於不必再繞遠路，但縣府提醒民眾通行仍需注意安全，也儘量避免夜間行駛該路段。

    縣長林明溱上午也前往勘查搶修進度，強調針對山壁的整治排水及爭取中央補助興建明隧道工程，仍需加速推動。

    縣府工務處持續針對投83線25K崩塌路段邊坡旁打設鋼軌樁。（記者佟振國攝）

    縣府工務處持續針對投83線25K崩塌路段邊坡旁打設鋼軌樁。（記者佟振國攝）

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