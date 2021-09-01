王惠美承諾「不用管選舉」彰師大教授點頭接掌彰化縣教育處長

標準「彰師人」的王智弘，不菸不酒，天天勤練書法，一家兩代都在教育界，出身書香世家。（縣府提供）

2021/09/01 15:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府今公布一級主管人事異動，縣府教育處長懸缺由國立彰化師範大學輔導與諮商學系教授王智弘接掌，他也是繼農機博士學者邱奕志2年前入閣縣府團隊後，第2位入閣的學者。

王智弘大學、碩士和博士都在彰師大唸書，是標準的「彰師人」，一家兩代都在教育界，在今天之前是標準的政治不沾鍋，據了解，願意接受王惠美的邀請擔任政務官，關鍵在於王給他「不用管選舉」的承諾。

請繼續往下閱讀...

彰師大校長陳明飛說，王智弘是學校很優秀的教授和主任，每年辦學校國際研討會辦得有聲有色，1週前，對方突然跟他提及人生職涯規劃，基於尊重和祝福，更希望人才換個位置其實也是奉獻彰化教育，他答應縣府商借請求，不過，商借期間，王智弘每週依規定還是要回學校任教一門課。

家鄉在後山宜蘭的王智弘專長「諮商倫理」， 學界給王智弘的評語，脾氣好、EQ高，注重人格教育養成，不菸不酒，天天在家勤練書法，生活相當單純。而出身書香世家，爸媽都是校長，妻子彰化人、彰女畢業，目前在國立台中科大擔任助理教授，夫妻同時唸彰師大輔導與諮商學系時締結良緣，算是「彰化女婿」半個彰化人，接觸對象都是教育界人士。

57歲的王智弘攻讀博士時，前彰師大副校長郭麗安就是他的老師，師生關係良好，多年來師生者都在彰師大輔諮系任教，記者問及郭麗安，知不知道王智弘被商調加入縣府團隊，郭麗安回答說：「當然知道！」

她說，王縣長召見王智弘的隔天，「學生就跑來問老師的意見」，王智弘跟她說，縣長說不會讓他管選舉，只要把教育辦好就好，她告訴對方，「臨危受命當然要去」但不能偏離教育理念，不要捲入選舉、不走歪，基於奉獻教育，應該扛下縣長賦予的重任。

不願具名的資深政壇人士說，政治圈跟教育界不同的兩個世界，雖然，任用的人說不用插手選舉，不過，官員要進議會殿堂接受備詢，不菸不酒如何跟議員互動？尤其，藍營多位重量級人物都是「先乾杯再說」的豪邁問政風格，目前議會臨時會接下來定期會，王智弘首要面對就是要跟議員建立良好的關係。

這名政壇人士表示，教育辦得好，選票自然來，能否推動政策，在於處長和校長的和諧與配合默契，政治白紙最怕被黑暗的政治染黑，政治人物今天爭得你死我活，明天可能又是朋友，外界比較擔心的是，政治素人會不會成為「誤入闖林的兔子」很快就陣亡了？值得觀察。

上個月，縣府發布前教育處長陳逸玲調任參議，懸缺由副處長張淑珠代理，尚未滿月，今發布新人選，王智弘學界資歷豐富，經歷國立彰化師範大學輔導與諮商學系教授、輔導與諮商學系主任、研究倫理審查委員會主任委員、研究倫理審查委員會諮詢委員、婚姻與家族治療研究所所長等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法