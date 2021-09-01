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    首頁　>　生活

    一樣個位數！本土+1、死亡+1

    2021/09/01 14:11

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日宣布，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增1例，另有境外移入5例、死亡1例。

    新增1例本土病例（案16110），為60多歲女性，因曾接觸其他確診個案，由衛生單位安排居家隔離，8月23日出現流鼻水、喉嚨癢等症狀，因症狀輕微未就醫；8月31日進行解隔離前採檢，於今日確診（Ct值24）。個案隔離期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

    新增1例死亡個案（案9686），為60多歲男性，有慢性病史及其他確診個案接觸史，5月30日出現呼吸困難、咳嗽、發燒等症狀，當日就醫採檢並住院治療，6月3日確診，8月30日死亡。

    近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月30日累計公布14792位確診個案中，已有13692人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.6%。

    至於新增5例境外移入個案，分別自阿拉伯聯合大公國（案16106、案16107）、奈及利亞（案16108）、尼加拉瓜（案16109）、美國（案16111）入境，入境日介於7月2日至8月30日。

    指揮中心統計，截至目前國內累計16001例確診，分別為1420例境外移入（原1例本土病例案16087，其8月30日血清抗體檢驗結果顯示為非近期感染，改判為美國境外移入），14,528例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。其中，836例死亡。

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