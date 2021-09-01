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    公總發表新書紀錄75年監理史 重現金馬號回憶

    公總發表新書《牧路》，紀錄75年來管理人、車、業點滴。（記者鄭瑋奇攝）

    公總發表新書《牧路》，紀錄75年來管理人、車、業點滴。（記者鄭瑋奇攝）

    2021/09/01 14:16

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部公路總局四大業務就是對用路人、車輛、道路、交通產業的管理，道路方面不論中橫公路、北橫公路等，公總皆有許多出許多書籍紀錄、介紹點點滴滴，但其他三大業務卻沒有。對此，公總今發表新書《牧路》，介紹台灣近半個多世紀的監理、運輸歷程，包含搭乘金馬號的回憶、監理與運輸服務變革、幸福巴士走入偏鄉維護行的正義、導入使用者經驗與數位科技，創造智慧監理與公運美學等。

    公總局長許鉦漳表示，為介紹公總這75年來人、車、業的點點滴滴，特別找來許多退休同仁來口述歷史，要把許多感動、有趣的內容都記錄下來，終於發行了這本《牧路》。

    牧路一書從民生需求角度切入，以專題、微科普方式，透由故事述說的筆觸，呈現與民眾行的安全連結，以及同仁承擔的責任、使命與對國家、社會的貢獻，讓社會大眾瞭解監理運輸服務與行車安全及日常生活關聯性，清楚貨暢其流、人暢其行的背後，是多少前人的智慧與努力、今人的打拚與創新所累積出來的成果。

    交通部政務次長陳彥伯今日也特別分享當時推動高齡者換照制度時，面臨相當大的反彈，就連他的父親都跟他說如果執意要推動，就要與他斷絕父子關係；交通部路政司長陳文瑞則分享推動汽車考照納入道路考驗的困難，因為無法讓駕訓班調漲學費，也無法給它們實質的幫助，業者都全力反彈，長官又要他專案處理好這件事，每天壓力都大到睡不著覺、想要辭職等，顯示出每次變革的困難，與相關人員的努力。

    公總表示，未來將秉持公路牧羊人的精神，對人、車、路、業進行管理，隨時代趨勢與時俱進，在「交通安全」前提下，再創監理運輸「溫暖服務」的未來，迎接下一個75年。

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