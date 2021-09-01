八大行業悲情吶喊「要工作」理事長：別再「只見小姐笑不見小姐哭」

桃園市區特殊娛樂從業人員職業工會10多名成員，今天上午前往桃園市政府陳情。（記者陳恩惠翻攝）

2021/09/01 14:08

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市區特殊娛樂從業人員職業工會10多名成員，今天上午前往桃園市政府陳情，由於全國防疫達三級警戒，全國八大行業紛紛於5月15日起暫時停止營業，桃市的八大業者也依循中央政策暫停營業，如今雖然疫情警戒已降為二級，其他行業皆有條件復業，卻不見他們復業，理事長李定居表示，從事特殊行業的人都有不為人知的辛酸，希望政府相關單位能考慮讓八大行業有條件復業，讓他們能維持生計；市府由經濟發展局副局長熊勇智接下陳情函。

李定居說，每個從事特殊娛樂的從業人員都有不為人知的辛酸歷程，雖然每個人的經歷不盡相同，但絕大多數至少有9成以上，都是家有老弱多病雙親、以及嗷嗷待哺幼兒，希望政府相關部會首長能夠體諒。

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他表示，從業人員中不只有台灣人，還有從異鄉飄洋過海嫁到台灣，卻因國情不同或被拋棄，或家變失婚的新住民婦女，人在異鄉帶著兒子又無一技之長，最後沒辦法才會走入八大，在光鮮亮麗的外表下，心酸和付出是外人所不知的，不要再「只小姐笑不見小姐哭」；工會一再接到基層從業人員哭訴快活不下去時，如今疫情相對穩定，才敢向政府請求有條件復業。

陳情內文如下：

當我們疫情酌支穩定，中央微解封，全國降至二級時，很多行業可有限度開放營業，但仍不見八大，政府要做就一致性不要分級，這次疫情八大配合著政府休業，感染群是少之又少，為何八大就不在開放裡呢？

我們要生活也要生存，得不到政府的補助，每個月還需要負擔房租、基本稅務、水電費，希望政府體恤民間疾苦，讓我們早日能謀生。

我們本著十二萬分感激，誠摯期望政府相關部門聽到我們的聲音，盡早有限度開放八大營業，希望政府能愛民如子、一視同仁。

陳情函內文同時也提出自行擬定「八大申請復業防疫配套」的4項措施，包括每家造冊預約，服務人員優先打疫苗或有打疫苗者才可上班；落實實名制，量體溫、戴口罩、實地消毒噴灑酒精；每包廂控管5人之下，並採安全距離座位；營業採預約制（二級）同時段僅開放一半空間營業，並控管服務人員數。

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桃園市區特殊娛樂從業人員職業工會10多名成員，今天上午前往桃園市政府陳情；理事長李定居表示，每位從事特殊職業的人員都有辛酸，希望外界不要再「只小姐笑不見小姐哭」。（記者陳恩惠翻攝）

桃園市區特殊娛樂從業人員職業工會10多名成員，今天上午前往桃園市政府陳情，由理事長李定居（左）遞交陳情函，市府經濟發展局副局長熊勇智（右）代表接下。（記者陳恩惠翻攝）

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