台南大目降園區樹群疑過度修剪 文化局挨批

市政府文化局委外進行大目降文化園區的樹群修剪，遭到批評。（記者吳俊鋒攝）

2021/09/01 13:02

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南的新化武德殿已登錄為歷史建築，所在的大目降文化園區，是市政府全力規劃的重要景點，周邊樹群近來開始修剪，居民質疑下手太狠，枝幹被整個砍除，猶如遭到斷臂，甚至擔心重心不穩，強風豪雨來時，恐會傾倒，抨擊文化局監工失職，破壞自然生態；有的還嘲諷，台南自詡文化古都，樹木修剪卻「很沒氣質」。

除了被質疑修剪過當之外，施工單位將處理掉的枝葉，打包後貿然置於園區停車場，民眾認為是垃圾堆，也跟著隨手丟飯盒等廢棄物，讓附近住戶抨擊。

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新化區長吳金喜表示，已向文化局反映民眾對於修剪過當的質疑，枝葉、垃圾等廢棄物，也有請環保單位協助處理，儘速恢復乾淨的原貌。

文化局則回應，連月豪大雨，讓武德殿周遭花木成長迅速，部分樹木枝椏已經超出路面，考量附近進出民眾頻繁，8月30日委託廠商修剪。

但因修剪工程進行到一半，山區就降下大雨，為了安全起見，暫時退場，將待天氣穩定後，再依照規定繼續完成相關作業。

文化局提到，當地人潮出入比較多，樹木枝葉容易引起注意，之前台南也發生菩提樹倒塌壓死人的意外，因此前去處理。

遭修剪的樹群，集中在和平街與中正路口一帶，包含武德殿廣場的「左右護法」，巨大的菩提樹與芒果樹各1株，民眾質疑廠商下手過重，猶如被斷了手臂，讓景觀很突兀。

日式宿舍群前方整排的10株南洋櫻也被修剪，民眾行經驚呼，感覺像颱風剛掃過，遭天災摧殘、折斷，沒想到竟是人為施工。

另外，武德殿側邊還有各1株的茄苳、芒果、南洋櫻等都被修剪，一樣遭到過當的質疑。

大目降文化園區志工大隊長王榮森說，菩提樹的栽種歷史很久，之前未曾遇過下手如此重的，他強調，不反對任何的養護作業，但修剪應該適度。

王榮森今天巡視樹群，直說「很心疼」；園藝人士也認為，這已到了「強修剪」的程度，既然是重要的文化景點，除了歷史建築之外，自然生態的養護，也必須很謹慎。

園藝人士指出，雖然被處理掉的枝葉會再長出，但市政府既然希望園區能吸引遊客，就要兼顧任何景觀的營造，修剪過當就容易引來議論。

市政府文化局委外進行大目降文化園區的樹群修剪，遭到批評。（記者吳俊鋒攝）

市政府文化局委外進行大目降文化園區的樹群修剪，遭到批評。（記者吳俊鋒攝）

市政府文化局委外進行大目降文化園區的樹群修剪，遭到批評。（記者吳俊鋒攝）

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