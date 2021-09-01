優秀動保立委 朝野立委9人獲選

圖為頑皮世界野生動物園長頸鹿。（資料照）

2021/09/01 13:00

〔記者陳昀／台北報導〕動物保護立法運動聯盟今頒發「優秀動保立委」給民進黨立委陳亭妃、羅致政、楊曜、蘇巧慧、蔡適應、洪申翰，國民黨立委洪孟楷、林奕華，以及時代力量立委陳椒華，動法聯期許未來更多委員能協助消除動保法令的扞格、弭平不同動物保護標準的差距及對待物種的歧異，並建構、推動保法制的落實機制。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勲指出，愛護動物不是嘴上說說、貼文，而是要有改變政策與法律的實際行動，第三會期提出動保相關提案的立委及法案都變多，共有21位立委、25項法律修正案進入評鑑，並有12人主動提供資料，從籌備到完成評鑑歷時2個月，分別召開4次評鑑會議。

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何宗勲表示，獲選立委關切議題多元，除了同伴動物與野生動物，也擴及經濟動物、實驗動物、動物展演等領域，明顯將動保規範的適用範圍、意涵擴大、深化，希望未來立委們能持續協助消除動物保護在憲法、法律、行政命令等不同位階及執行細節的扞格，弭平不同種類動物保護標準的差距，減少對待物種的歧異，同時建構、推動動保法制的執法和落實機制。

動法聯指出，陳亭妃、洪孟楷、羅致政、蘇巧慧提案修正「獸醫師法」三讀通過，促成動物醫事助理制度等，此外，陳推動食農教育法、以行政協調方式促成「同伴動物緊急用藥平台」，洪關切清境農場綿羊秀、牛隻動物疾病防治等，有利動物福利，羅在「動保法」增修全面禁止獸鋏提案獲三讀通過，對動物福利有正面影響。

陳椒華提案「動物保護入憲」，並要求農委會防檢局推動實驗動物獸醫養成教育，同時關切台南頑皮世界進口長頸鹿、桃園Xpark水族館動物福利等，林奕華也倡議動植物生存權入憲，同時積極參與擎天崗水牛、公寓大廈禁養寵物等議題。

蔡適應促成國防部廢止多功能宿舍禁養寵物規約，並支持動保入憲，也關注經濟動物、實驗動物、海洋動物的保護。洪申翰則提出憲法增修條文，要求經濟及科學技術發展，英語動保、環境、生態保護兼顧，同時提出「科技部組織法」修正草案，促進「動物試驗替代技術」之研發。楊曜修正動保法，要求定期公開寵物繁殖場、買賣或寄養業者的查核及評鑑報告等資訊。

動物保護立法運動聯盟是由動保團體及專家學者組成，12位評鑑委員包含台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治、台灣動物社會研究會執行長朱增宏、中華民國保護動物協會理事長李朝全、台南大學行政管理學系教授吳宗憲、台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勲、世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸、台灣動物平權促進會執行長林憶珊、台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如、公民監督國會聯盟執行長張宏林、中華民國關懷生命協會理事長張章得、台灣愛狗人協會理事長顏杏娟、亞太小動物獸醫師聯盟主席譚大倫。

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