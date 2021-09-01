台中2千教師還未打疫苗 市議員：不打應自付快篩費

台中市目前高中職以下老師有2千多人未施打，但由學校出快篩費，市議員黃健豪要求要有退場機制。（記者蘇金鳳攝）

2021/09/01 13:02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天高中職各級學校開學，市議員黃健豪今天在市議會提出質詢，目前高中以下的老師，市府有安排施打疫苗，但還是有老師未施打，由學校提供免費快篩，雖是個人自由，但疫情持續，提供免費快篩應有退場機制，不施打的老師若非有無法施打因素，應配合公衛，打疫苗或自付快篩費；還有學校志工媽媽都未施打，市府應向中央爭取施打疫苗。

教育局長楊振昇表示，目前已有94.95%的高中職以下的老師施打，約2千多位老師未施打，因為未施打老師要提出快篩證明，由學校付費，市府也設了4個快篩站為老師快篩，是全國第一，因尊重老師個人意願，有人想要打特定疫苗或者是身體狀況不施打，但對於一直不肯施打老師，中央已要求地方政府要道德勸說，若老師一直不施打要有退場機制，會向中央反映。

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至於學校志工一直無法施打疫苗問題，市長盧秀燕表示，志工媽媽很辛苦，協助學校照顧學生、維持交通秩序，因為志工媽媽不能施打疫苗，所以今天開學只能在外協助，呼籲中央快給志工打疫苗，楊振昇表示，會向中央爭取。

黃健豪今天在市議會市政總質詢表示，目前老師施打疫苗約有9成4，約有6%不施打，雖然不施打者可用快篩證明替代，但是快篩是學校出錢，若疫情一直延續下去，這些老師若不施打，難道學校或者政府要一直出錢下去。

黃健豪表示，政府有安排高中職老師施打公費國際認證疫苗，老師們應有相對的義務及責任去施打，若不施打雖尊重不施打的意願，但若疫情持續，替老師支付快篩費用應有退場機制。

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