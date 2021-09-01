挺醫護送餐食 飲料瓶身塗鴉成亮點

台南市議員陳怡珍媒合暖心社團捐贈餐食挺醫護，每瓶飲料瓶身塗鴉意外成亮點。（記者王姝琇攝）

2021/09/01 12:43

〔記者王姝琇／台南報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情雖有趨緩，但最前線醫護仍戰戰兢兢為防疫忙碌。持續為醫護們加油打氣，南市議員陳怡珍今天（1日）再次媒合多個暖心社團，捐贈數百份餐食飲品給台南新樓及永康奇美醫院，飲品瓶身還特地畫下醫護人員的圖樣及寫下感謝文字，意外成為亮點，也讓醫護備感窩心。

陳怡珍表示，此次牽線捐贈是由國際同濟會台灣總會彭嘉南區鳳凰國際同濟會發起，府城國際同濟會、台南縣同濟會、永新國際同濟會、康泰國際同濟會，以及嘉聯國際同濟會響應加入，計捐贈冷凍食品、飲品200份給台南新樓醫院；堅果零食、飲品215份給永康奇美醫院，為抗疫人員補充能量，讓他們更有力氣為防疫打拚，守護國人的健康。

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陳怡珍說，抗疫之路還很漫長，感謝鳳凰國際同濟會發起送餐食飲品挺醫護的行動，為醫護加油打氣同時為他們補充能量，能有體力繼續堅守崗位在第一線對抗疫情。

鳳凰國際同濟會等多位幹部會友表示，關懷社會服務人群是同濟會成立的宗旨，能共同響應為第一線送暖很有意義，也籲請各界持續關注醫護的防疫需求，一起投入暖心行列，讓愛延續。

每個飲品瓶身特地畫下醫護人員的圖樣及寫下感謝文字，可愛模樣意外成為亮點。（記者王姝琇攝）

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