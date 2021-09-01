台南新學年2新學校加入 開學首日86人請假

台南市新設的鹽行國中也在今天開學。（圖由台南市教育局提供）

2021/09/01 12:22

〔記者劉婉君／台南報導〕國中小學今天開學，台南市上午共有86人請假，請假率約0.06%，沒有明顯請假潮，今年並有2所新學校加入，包括安南區的九份子國中小及永康區的鹽行國中，也在今天喜迎學生。

台南市教育局表示，開學第1天的請假率相當低，未來每日都會請學校主動回報請假情形，持續掌握學生請假狀況。

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而因應永康區鹽行區段徵收區、安南區九份子重劃區等，台南市新設的鹽行國中及九份子國中小也在今天開學，其中鹽行國中總工程經費3.3億元，九份子國中小總工程經費5.9億元。

鹽行國中校長林建佑表示，學校以18班的規模招生，未來的辦學主軸將與國際接軌，以全球化國際教育之概念打造雙語校園，營造安全教育環境。

九份子國中小校長康晉源說，九份子的學校主體工程已全部完工，目前只剩下景觀工程基地、植栽及草皮需要修整。全校為國中15班、國小30班、幼兒園2班，推動雙語與國際教育，致力成為一所具實驗教育精神的學校。

教育局長鄭新輝說，九份子國中小校舍及教室硬體設備均完成，經跨局處合作、學校團隊、監造單位與營造廠共同努力，終於在開學前順利取得使用執照，國中小與附設幼兒園於今日同步開學無虞。但景觀與戶外待養護工程，受過去2個月豪大雨影響，目前已做好防護設施，並與學校教學區區隔，以確保安全。

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台南市新設的九份子國中小主體工程已完工，今天如期開學。（圖由九份子國中小提供）

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