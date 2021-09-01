開學季來臨 綠委籲緩收學雜費助家長度難關

全國110學年度第1學期今1日開學，台北市延平國小在校門口設置紅外線體溫檢測儀及酒精，由老師及志工引導學童做好防疫措施。（記者塗建榮攝）

2021/09/01 12:39

〔記者簡惠茹／台北報導〕面對開學季來臨，民進黨立委周春米和許智傑今天共同呼籲，疫情衝擊各行各業，教育部應體恤民間的辛苦，延後即將開學的110學年度上學期學雜費繳費期限，並提供優惠分期措施，降低受到疫情影響的家庭負擔。

周春米和許智傑今天共同呼籲，雖然國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，但是開學季將至，各行各業仍然受到不少衝擊，許多家庭收入也受到影響，隨著開學而來的就是每學期的註冊與學雜費繳費通知，教育部應設法降低家庭負擔。

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周春米表示，開學日到來，很多家長已經收到繳費通知，教育支出對於一般家庭而言，是一個沉重但不可避免的開銷，以私立大專院校而言，每學期的光學費就落在40000到50000元之間，若是醫學系甚至可能達到70000元以上之譜，許多家庭都希望孩子能夠透過大專教育來獲得更好的生活水準，但如今因為疫情的衝擊，原本用來翻轉人生的教育支出，卻有可能燃眉之急的負擔，甚至有可能被迫中斷求學，絕非大家所樂見。

許智傑則表示，疫情影響，學生跟家長大受影響，尤其到外地就學的大學生，同時要負擔租屋跟生活費的壓力，疫情影響下打工機會更難尋，生計受到很大的影響。接下來開學後，更得面對金額不小的學雜費，期待教育部能給予學生跟家長更多協助，通盤檢討學雜費現行規定。

周春米補充說明，教育部雖然本來就設有學貸、弱勢救助等機制，也針對疫情有一定的救助管道，但是因為這波疫情的衝擊更為全面，受到影響的家庭眾多，與過去不可同日而語，如果採取原有的個案審查機制，將使家長、學生無所適從，行政端負擔也會加大，教育部應該建立統一性的緩繳學雜費措施並提供優惠的分期繳款方案，以簡政便民的方式與民間共度難關。

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